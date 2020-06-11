На постройку волнистых заборов уходит меньше кирпичей, чем на прямые. Фотофакт



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Авторство такой архитектурной находки приписывают третьему президенту США Томасу Джефферсону

В графстве Суффолк на востоке Англии построено около ста волнистых кирпичных заборов и стен, которые наверняка ненавидимы не одним поколением газонокосильщиков. Такие строения вообще пользуются популярностью в Великобритании.

Недавно на них обратили внимание в сети, и люди узнали один удивительный факт: на возведение таких серпантинных стен требуется меньше кирпичей, чем на прямые.

Особенно отличилось графство Суффолк, там их более сотни. Все они были задокументированы, и их фотографии вы можете найти здесь.

Прямые строения возводят толщиной в два кирпича, так как тонкий забор легко упадёт от дуновения ветра или даже толчка. Волнистый же забор, построенный в один слой, заметно устойчивее за счёт тех арок, из которых он состоит.

К тому же, помимо отсутствия нужды в двух слоях, для змеевидных стен не требуется строительство контрфорсов, на которые ушло бы ещё некоторое количество кирпича.

Авторство такой архитектурной находки приписывают третьему президенту США Томасу Джефферсону (да, такие стены можно найти и в Америке), но он лишь официально включил волнистые стены в архитектурные документы, скопировав стиль у британских строителей.

Оттого и странно, почему волнистые заборы так редки. Ведь даже в Великобритании таких хоть и больше, чем в других странах, однако их сложно назвать повсеместным видом строения.