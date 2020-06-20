Что бывает, когда животные встречаются со своим отражением в зеркале: забавные фото



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«Зеркало для макияжа завораживает моего кота», - оставляют комментарии пользователи сети.

«Свет мой, зеркальце, скажи! Да всю правду доложи!» — признавайтесь, любите полюбоваться на своё отражение? А вот для животных встречи с зеркалом всегда проходят непредсказуемо: они выдают совершенно разную реакцию на встречу со своими двойниками из зазеркалья.

Мы собрали для вас 15 примеров, и без улыбки они вас не оставят.

«Когда проснулся, застал собаку за тем, что она сидела, уставившись на себя в зеркале», «Моя кошка смотрит на себя в зеркале», «Я знаю, что ты чувствуешь, Роско, я знаю, что ты чувствуешь», «Я ль на свете всех милее?», «Нудл беспокоится, что я застряну в зеркале», -пишут пользователи.