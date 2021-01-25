Что происходит на яхтах миллиардеров. Рассказывают члены обслуживающего персонала

Технический специалист 68-метровой яхты рассказал, что наниматели ожидают первоклассного сервиса в любых обстоятельствах

«Работаю на яхте» — звучит гламурно, но только не для тех, кто там действительно работает.

Издание Insider опросило членов экипажей роскошных судов, принадлежащих очень богатым людям, чтобы выяснить, каково это на самом деле.

По сведениям издания Business Insider, матросы зарабатывают в среднем от 3 до 3,5 тысячи долларов в месяц (в зависимости от размера судна). Капитаны получают от 7,7 до 20 тысяч долларов. Газета Sun Sentinel сообщала, что капитан яхты в Форт-Лодердейле (курорт в штате Флорида) однажды потратил более 14 тысяч долларов на обслуживающий персонал, который был нанят на два месяца.

Капитан одной 36-метровой яхты пожаловался, что сильно устает. По его словам, миллиардер, владеющий судном, очень требователен, а рабочий день длится с 6 утра до позднего вечера.

Технический специалист 68-метровой яхты рассказал, что наниматели ожидают первоклассного сервиса в любых обстоятельствах. Иногда они оказывают на персонал «давление». Пригодится вся ваша выносливость и стрессоустойчивость, признался опрошенный.

Яхта всегда должна выглядеть так, будто ее никто не использовал. Чтобы поддерживать ее в таком виде, персоналу приходится просыпаться намного раньше гостей. Брызги морской воды, птичий помет, отпечатки пальцев и следы ног не должны попадаться на глаза хозяевам лодки и их гостям, и за этим нужно следить постоянно.

Обслуга на яхте постоянно что-то стирает. Нужно думать о том, что гости захотят взять с собой на берег и что им понадобится по возвращении. Порой не остается времени на нормальный прием пищи и приходится перекусывать на ходу. При этом улыбка не должна сходить с лица на протяжении всего дня.

Большую часть времени хозяев нет на яхте. Все, что остается делать персоналу, — поддерживать ее в соответствующем виде до их возвращения. «Если у вас хорошая команда, это даже может доставлять удовольствие, — признается один капитан. Ну, а если нет — стресса не избежать», — добавляет он.

Некоторые богачи относятся к персоналу яхты как к членам семьи. А некоторые видят в нем лишь прислугу. Тут уж как повезет, уверяют знающие люди.

Шеф-повар, работавший на одной 45-метровой яхте, рассказал, что проблемы персоналу может создавать не только владелец судна. Еще одним человеком, который распоряжается на борту, является капитан. И иногда непонятно, кто хуже.