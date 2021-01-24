Похудевший на 100 килограммов российский продюсер пообещал посадить за решетку диетолога

Доктор считает, что Фадеев делал абдоминопластику для того, чтобы после похудения убрать излишки кожи с рук

Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев потребовал извинений от известного диетолога Алексея Ковалькова, который заявлял, что тот похудел на 100 килограммов не самостоятельно, а при помощи врачей и оперативного вмешательства. Фадеев выложил в Instagram ролик, в котором пригрозил подать в суд на Ковалькова, если тот не извинится за клевету.

Фадеев разобрал обзор Ковалькова, в котором диетолог говорит, что его «разрывают» журналисты с просьбами прокомментировать похудение продюсера. Врач назвал ерундой слова Фадеева о том, что он не делал ничего особенного для похудения, только пил 700 граммов теплой воды по утрам. По его словам, сбросить центнер самостоятельно за короткий срок без вреда для организма невозможно. Диетолог предрек всем, кто попытается повторить опыт Фадеева, множественное выпадение волос, опускание почек и тромбоэмболию легочной артерии.

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Доктор считает, что Фадеев делал абдоминопластику для того, чтобы после похудения убрать излишки кожи с рук. Музыкант опроверг эту информацию и заверил, что не делал никаких операций и за 1,4 года самостоятельно похудел на 112 килограммов «по своему ощущению и интуиции и на основании накопленных знаний о медицине».

В ответ на слова диетолога о том, что в ногах продюсера практически не осталось мышечной массы, Фадеев напряг мышцу икры и снял ее на камеру.

Музыкант также обвинил Ковалькова в нарушении врачебной этики, заявив, что тот некорректно ведет себя по отношению к другим звездам эстрады. «Вы, конечно, наговорили себе на приличный срок, потому что все, что высказали, тотальная ложь», — заключил Фадеев.