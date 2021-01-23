Известный украинский рэпер выпустил клип на песню с нового альбома

Режиссером клипа стала Аннет Кочиш

Знаменитый рэпер Freel выпустил новый клип на песню «Змея». Этот трек — первый сингл с нового альбома рэпера. Автор инструментала в песне — украинский саундпродюсер Стас Черный, известный по сотрудничеству с Alyona Alyona, Jamala, Open Kids, Laud, Kalush и др.

«"Змея " — это размышления на важную для меня тему о том, что важнее — путь к цели или сам результат. С этой песни начинается мой личный 2 сезон, 2 альбом. Новый альбом - всегда как новая жизнь, и я оставляю позади прошлое, как змея оставляет свою кожу», — комментирует Фрил.

Режиссером клипа стала Аннет Кочиш. Съемки проходили на территории инновационного парка Unit City и в диггер-баре Vinylotheka. В конце видео скрыта специальная «пасхалка» о следующих релизах и отрывок еще одной новой песни Фрила.