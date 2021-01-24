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    Шоу-биз

    «Время идет на дни»: певцу Сергею Бабкину поставили страшный диагноз

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    <p>Неделю назад Сергей Бабкин узнал, что у него очень редкое заболевание глаз</p> <div></div> - «Время идет на дни»: певцу Сергею Бабкину поставили страшный диагноз

    Неделю назад Сергей Бабкин узнал, что у него очень редкое заболевание глаз

    По словам музыканта, его заболевание «встречается раз на миллион»

    Популярный украинский певец Сергей Бабкин сообщил в Инстаграме тревожную новость: у него диагностировали очень редкое заболевание глаз. Сейчас Бабкин нуждается в срочной операции.

    По словам музыканта, необходимого оборудования в Украине нет, и поэтому он вместе с женой Снежаной отправляется в Вену.

    «Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так: «Воспаление задней стенки глаз, отслойка сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей. Время идет на дни!». Необходимого оборудования и соответствующего препарата для осуществления данной операции в Украине нет! В странах СНГ - тоже нет. Была найдена клиника в Австрии, которая согласилась меня принять», - отметил исполнитель.

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    Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

    По его словам, операция запланирована на 5 февраля.

    «Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец, как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться до Вены и пройти десятидневный карантин, поскольку зрение не дает мне много времени», - резюмировал Бабкин.

    Теги: знаменитости Сергей Бабкин шоу-бизнес
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