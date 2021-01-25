Что произошло с Тимошенко? Косметолог объяснила изменения во внешности лидера «Батькивщины» (фото)

«За пару месяцев все будет выглядеть натурально», — обещает специалист по косметологии

Сегодня на согласительном совете лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко появилась в обновленном имидже без очков, с объемной прической из волнистых волос нового цвета, собранного в пучок, макияжем с акцентом на брови и глаза. В то же время бросилось в глаза, что у Тимошенко изменилось и само лицо.

По просьбе «Главкома» эти изменения прокомментировала косметолог, глава Клиники современной косметологии Ирины Кравчук. «Вероятнее всего, Тимошенко была проведена коррекция средней и нижней трети лица: формы подбородка и восстановления объема губ», — отметила специалистка.

По словам экспертки, эти процедуры можно провести как инъекционно в косметологической клинике — филерами на основе гиалуроновой кислоты, так и с помощью пластической хирургии путем липолифтингу: введение под кожу натурального жира.

«Скорее всего, в данном случае речь идет о липолифтинге. Эта процедура рекомендована женщинам такого возраста, ее достаточно часто делают сверстницы Тимошенко. Напомним, Тимошенко в ноябре отметила 60-летие. Сейчас лицо политика еще несколько одутловатое, однако через месяц-два, после завершения процесса реабилитации, Юлия Владимировна будет иметь намного лучший вид. Хочу сказать, процедуру сделал хороший специалист, поскольку все сделано в соответствии с ее параметрами лица. За пару месяцев все будет выглядеть натурально», — отметила Кравчук.

Косметолог также добавила, что липолифтинг, особенно с учетом возраста Юлии Владимировны, проводился под общим наркозом. В то же время стоимость такой процедуры косметолог не назвала: по ее словам, цифра отличается, в частности, с учетом того, из какой части тела берется жир. По данным предложения различных столичных клиник, цена одной процедуры варьируются от 20 тыс. до 30 тыс. грн.

Пользователи интернета по-разному отреагировали на смену имиджа политики. Комментарии отличаются от: «Это не Юля, это ее двойник» до «Эта прическа — бомба!» и «Хорошо выглядит, завидуйте молча».