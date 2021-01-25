В одном белье и на коленках. Ким Кардашьян ошарашила поклонников откровенными фото

Звезда реалити-шоу предстала в нижнем белье собственного бренда

На днях 40-летняя инстадива Ким Кардашьян отправилась в ванную комнату, где опустилась на колени и взяла в руки телефон, чтобы показать новую коллекцию своего бренда. На первом снимке она запечатлена в черном комплекте. Бра в спортивном стиле и трусики с высокой посадкой подчеркивают точеную фигуру знаменитости и ее тонкую талию. На следующем снимке Кардашьян позирует в миниатюрном бра и моделирующих шортиках с высокой посадкой.

«Коллекция из шелковой прозрачной ткани с ультрагладкой поверхностью — это та сексуальная добавка, которая необходима вашей коллекции нижнего белья к будущему Дню святого Валентина», — сообщила Кардашьян.

Несмотря на то, что супруга Канье Уэста выглядела невероятно соблазнительно, многие поклонники обратили внимание отнюдь не на ее формы. Фанаты посчитали, что у Ким слишком большая ванная комната. «О боже, эта гигантская комната размером с дом!», «Почему твоя ванная размером с мой дом, Ким?», «Как-то пустовато тут, мебели не хватает», «Теперь мне хочется увидеть твою спальню и гардеробную», «Комната моей мечты», — отметили фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.