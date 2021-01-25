  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В одном белье и на коленках. Ким Кардашьян ошарашила поклонников откровенными фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>40-летняя инстадива Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии</p> <div></div> - В одном белье и на коленках. Ким Кардашьян ошарашила поклонников откровенными фото

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии

    instagram.com/kimkardashian/

    Звезда реалити-шоу предстала в нижнем белье собственного бренда

    На днях 40-летняя инстадива Ким Кардашьян отправилась в ванную комнату, где опустилась на колени и взяла в руки телефон, чтобы показать новую коллекцию своего бренда. На первом снимке она запечатлена в черном комплекте. Бра в спортивном стиле и трусики с высокой посадкой подчеркивают точеную фигуру знаменитости и ее тонкую талию. На следующем снимке Кардашьян позирует в миниатюрном бра и моделирующих шортиках с высокой посадкой.

     «Коллекция из шелковой прозрачной ткани с ультрагладкой поверхностью — это та сексуальная добавка, которая необходима вашей коллекции нижнего белья к будущему Дню святого Валентина», — сообщила Кардашьян.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В одном белье и на коленках. Ким Кардашьян ошарашила поклонников откровенными фото
    В одном белье и на коленках. Ким Кардашьян ошарашила поклонников откровенными фото
    В одном белье и на коленках. Ким Кардашьян ошарашила поклонников откровенными фото
    В одном белье и на коленках. Ким Кардашьян ошарашила поклонников откровенными фото
    instagram.com/kimkardashian/

    Несмотря на то, что супруга Канье Уэста выглядела невероятно соблазнительно, многие поклонники обратили внимание отнюдь не на ее формы. Фанаты посчитали, что у Ким слишком большая ванная комната. «О боже, эта гигантская комната размером с дом!», «Почему твоя ванная размером с мой дом, Ким?», «Как-то пустовато тут, мебели не хватает», «Теперь мне хочется увидеть твою спальню и гардеробную», «Комната моей мечты», — отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

    Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.

     Читайте также: «Грудь сводит с ума»: 54-летняя Сальма Хайек похвасталась роскошными формами в бикини
    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies