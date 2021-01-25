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    Шоу-биз

    Мокрая Екатерина Кухар в бикини похвасталась телом настоящей примы-балерины (фото)

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    Балерина Екатерина Кухар - Мокрая Екатерина Кухар в бикини похвасталась телом настоящей примы-балерины (фото)
    Балерина Екатерина Кухар

    Балерина продолжает отдыхать на Мальдивах

    Прима-балерина национальной оперы Украины Екатерина Кухар продолжает делиться фотографиями с отдыха на Мальдивах.

    Так, на этот раз знаменитость решила всколыхнуть Сеть снимками в бикини. На странице в Instagram звезда опубликовала фотографии, где появилась под душем в зеленом купальнике с кружевом. Мокрая Кухар похвасталась точеной фигурой.

    «Наполниться энергией», - подписала фото балерина.

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    Мокрая Екатерина Кухар в бикини похвасталась телом настоящей примы-балерины (фото)
    Мокрая Екатерина Кухар в бикини похвасталась телом настоящей примы-балерины (фото)

    Поклонники не смогли обойти вниманием соблазнительные снимки кумира и засыпали Екатерину

    Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

    Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.

     Читайте также: «Грудь сводит с ума»: 54-летняя Сальма Хайек похвасталась роскошными формами в бикини
    Теги: знаменитости Екатерина Кухар самые сексуальные шоу-бизнес
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