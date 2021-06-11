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    Чулки британской королевы выставили на торги

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    Королева Виктория Фото: W. &amp; D. Downey - Чулки британской королевы выставили на торги

    Королева Виктория

    Фото: W. & D. Downey

    Согласно материалу, коллекция вещей хранилась в деревянной коробке няни Мэри Терстон

    Предметы гардероба британской королевы Виктории и ее детей, датированные 1840 годом, выставили на торги. Соответствующая информация появилась на Daily Mail.

    Речь идет о коллекции вещей, в которую входит детская обувь, например, шерстяные ботильоны принцессы Алисы, носки первенца принцессы Виктории, кожаные сапоги принца Альберта Эдуарда, который впоследствии стал королем Эдуардом VII, а также перчатки других детей бывшего монарха.

    Помимо этого на аукционе захотели продать почти 200-летние шелковые чулки бежевого цвета, ранее принадлежавшие самой королеве. Отмечается, что на изделие нанесена монограмма VR («Королева Виктория»). Стоимость лота оценивается в три тысячи фунтов стерлингов.

    Согласно материалу, коллекция вещей хранилась в деревянной коробке няни Мэри Терстон (Mary Thurston), которая работала у королевской семьи на протяжении 22 лет до 1867 года.

    Торги под названием Vintage, Antique Textiles & Passion for Fashion аукционного дома Kerry Taylor состоятся 15 июня.

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    Теги: мода и красота как быть модным одежда
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    Чулки британской королевы выставили на торги