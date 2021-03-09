Cуицид, тайная свадьба и расизм в королевской семье. О чем рассказали Меган Маркл и принц Гарри в скандальном интервью

Меган Маркл и принц Гарри дали первое подробное интервью после решения сложить с себя полномочия членов британской королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее муж, британский принц Гарри, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Двухчасовая беседа вышла на канале CBS.

Меган Маркл и принц Гарри впервые провели большое интервью после того, как отошли от королевских обязанностей и уехали из Великобритании. Пара перестала исполнять обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года.

Разговор Маркл и Гарри с Опрой был ожидаемой громкой сенсацией, учитывая непростые отношения знаменитой пары с британской прессой. Незадолго перед выходом журналисты The Times написали со ссылкой на источники, что в Букингемском дворце восприняли интервью как «объявление войны».

Рождение Арчи, расизм и пол будущего ребенка

Рассказывая о беременности первым сыном, Меган Маркл намекнула, что столкнулась с расизмом в семье своего мужа. По ее словам, представителей королевской семьи беспокоило то, «насколько темной будет кожа» ребенка. Герцогиня и ее супруг не стали называть имена, однако признались, что их это шокировало. «Об этом мне сообщил Гарри. Это разговоры, которые с ним вела семья», — уточнила Маркл.

Принц отметил, что очень огорчен тем, что члены королевской семьи не осудили публикации британских таблоидов, в которых обсуждалась расовая принадлежность Меган (она наполовину афроамериканка).

Меган также рассказала Опре, что Арчи не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. По ее мнению, именно этот момент является грубым нарушением традиций.

«У них нет права забирать его [титул]. Когда я была беременна, они сказали, что намерены поменять традиции для Арчи. Интересно, почему?» — задалась вопросом Меган.

Пара также раскрыла пол будущего второго ребенка. Летом у Меган и Гарри родится девочка.

Секретная свадьба

Принц Гарри и Меган признались, что на самом деле их реальная свадьба состоялась за три дня до публичной церемонии бракосочетания, которую транслировали мировые СМИ.

«Это был спектакль для всего мира, но нам также хотелось провести эту церемонию лишь для нас», — отметила Меган.

Официальная церемония состоялась 18 мая 2018 года, а венчание прошло в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На частной церемонии не присутствовали семьи новобрачных, брак заключил архиепископ Кентерберийский.

Мысли о самоубийстве

Меган призналась, что ее посещали мысли о суициде. По ее словам, от нее требовалось воздерживаться от публичных выступлений, и она чувствовала из-за этого изолированность. Герцогиня полагала, что будет чувствовать себя более защищенной, если совсем не будет рассказывать о личной жизни, однако все оказалось наоборот. Меган отметила, что хранила молчание скорее из-за давления семьи мужа, а не по собственному желанию.

«Я просто больше не хотела жить. Это были очень ясные, реальные и очень страшные мысли. Меня нельзя было оставлять в одиночестве», — описала Меган свои суицидальные мысли.

Отношения Меган с королевой и Кейт Мидлтон

Маркл отметила, что королева Елизавета II, всегда тепло относилась к ней, а во время первого выхода к журналистам даже предложила Меган плед.

«Королева хорошо относилась ко мне. Во время нашего первого совместного выхода она подарила мне комплект серег из жемчуга и ожерелья. А еще в машине королева накрывает колени пледом, и она предложила мне разделить его со мной», — говорит Меган.

Отвечая на вопрос о конфликте с Кейт Мидлтон, в результате которого Кейт якобы была доведена до слез (по сообщениям британской прессы), Меган заявила, что на самом деле все было наоборот.

По словам герцогини, на самом деле это ее заставила плакать Кейт Мидлтон. Это произошло перед свадьбой, потому что они не сошлись в выборе цвета платьев для девочек, которые должны были нести во время свадебной церемонии. Меган отметила, что через некоторое время этого Кейт извинилась и прислала ей цветы

Отношения принца Гарри с королевской семьей

Гарри признался, что боялся, что история его матери может повториться с Меган. Он отметил, что несколько раз просил помочь членов своей семьи, чтобы разобраться в этой проблеме, но ему не шли навстречу. В какой-то момент его отец, принц Чарльз, даже перестал отвечать на его телефонные звонки.

По мнению Гарри, окончательный разрыв между его женой и королевской семьей произошел после визита в Австралию, когда они увидели, как хорошо Меган общается с людьми, и это напомнило им о ситуации с Дианой.