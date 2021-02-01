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    Жизнь

    С кем Елизавете II нравится проводить время? Названы новые любимчики королевы

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    С кем Елизавете II нравится проводить время? Названы новые любимчики королевы

    Королева нашла новых любимчиков в семье

    Королева Великобритании Елизавета II нашла нового любимчика в семье — больше всего ей нравится проводить время с младшей внучкой — 17-летней Луизой Виндзор и внуком — 13-летним Джеймсом, виконтом Северна. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники в королевской семье.

    По данным журналистов, королева сблизилась с детьми своего сына принца Эдварда во время отдыха в шотландском поместье Балморал. Елизавета II традиционно проводит летний период в этом замке, где развлекается охотой на нетопырей.

     «Королеве нравится, что Луиза и Джеймс наслаждаются каникулами в Балморале, и она особенно сблизилась с Луизой, которая, кажется, стала ее любимой внучкой. За ней с небольшим отставанием следует Джеймс», — заявил источник.

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    17-летняя Луиза Виндзор
    С кем Елизавете II нравится проводить время? Названы новые любимчики королевы
    13-летний Джеймс, виконт Северна

    Луиза хорошо учится в школе и планирует поступать в университет. Она сблизилась с королевой, потому что обе обожают ездить на лошадях. Девушка не так давно осознала, что ее бабушка — королева. Ее мать, герцогиня Уэссекская Софи отметила, что титулы никак не влияют на их отношения: «Да, не у каждого бабушка живет в замке, но когда внуки к ней едут — неважно, кто она. Когда они проводят время с королевой, она для них бабушка, а не королева».

    Она добавила, что воспитывает детей с мыслью, что им придется работать, чтобы зарабатывать на жизнь. Так как Джеймс и Луиза занимают лишь 12-е и 13-е места в порядке престолонаследия, маловероятно, что они когда-нибудь займут трон. Поэтому родители приняли решение не использовать по отношению к ним титулы «Его/Ее королевское высочество». Джеймс и Луиза с 18 лет могут попросить обращаться к ним таким образом.

    Теги: знаменитости Королева Елизавета II
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