С кем Елизавете II нравится проводить время? Названы новые любимчики королевы

Королева нашла новых любимчиков в семье

Королева Великобритании Елизавета II нашла нового любимчика в семье — больше всего ей нравится проводить время с младшей внучкой — 17-летней Луизой Виндзор и внуком — 13-летним Джеймсом, виконтом Северна. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники в королевской семье.

По данным журналистов, королева сблизилась с детьми своего сына принца Эдварда во время отдыха в шотландском поместье Балморал. Елизавета II традиционно проводит летний период в этом замке, где развлекается охотой на нетопырей.

«Королеве нравится, что Луиза и Джеймс наслаждаются каникулами в Балморале, и она особенно сблизилась с Луизой, которая, кажется, стала ее любимой внучкой. За ней с небольшим отставанием следует Джеймс», — заявил источник.

Луиза хорошо учится в школе и планирует поступать в университет. Она сблизилась с королевой, потому что обе обожают ездить на лошадях. Девушка не так давно осознала, что ее бабушка — королева. Ее мать, герцогиня Уэссекская Софи отметила, что титулы никак не влияют на их отношения: «Да, не у каждого бабушка живет в замке, но когда внуки к ней едут — неважно, кто она. Когда они проводят время с королевой, она для них бабушка, а не королева».

Она добавила, что воспитывает детей с мыслью, что им придется работать, чтобы зарабатывать на жизнь. Так как Джеймс и Луиза занимают лишь 12-е и 13-е места в порядке престолонаследия, маловероятно, что они когда-нибудь займут трон. Поэтому родители приняли решение не использовать по отношению к ним титулы «Его/Ее королевское высочество». Джеймс и Луиза с 18 лет могут попросить обращаться к ним таким образом.