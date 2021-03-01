Принц Гарри боится повторить судьбу принцессы Дианы (фото)

Герцог Сассекский рассуждает о судьбе своей матери

Принц Гарри и Меган Маркл дали большое и откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. За неделю до премьеры шоу в Сети появился отрывок, в котором герцог Сассекский рассуждает о судьбе своей матери, принцессы Дианы, которая трагически погибла в автокатастрофе. В частности, он отмечает, что долгое время боялся, что «история повторится» с ним самим.

«Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей проходить через это одной много лет назад», ─ рассказал Гарри в интервью Опре Уинфри.

Принц Гарри Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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