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    Принц Гарри боится повторить судьбу принцессы Дианы (фото)

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    Принцесса Диана и принц Гарри - Принц Гарри боится повторить судьбу принцессы Дианы (фото)
    Принцесса Диана и принц Гарри

    Герцог Сассекский рассуждает о судьбе своей матери

    Принц Гарри и Меган Маркл дали большое и откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. За неделю до премьеры шоу в Сети появился отрывок, в котором герцог Сассекский рассуждает о судьбе своей матери, принцессы Дианы, которая трагически погибла в автокатастрофе. В частности, он отмечает, что долгое время боялся, что «история повторится» с ним самим.

    «Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей проходить через это одной много лет назад», ─ рассказал Гарри в интервью Опре Уинфри.

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    Принц Гарри боится повторить судьбу принцессы Дианы (фото)
    Принц Гарри боится повторить судьбу принцессы Дианы (фото)
    Принц Гарри боится повторить судьбу принцессы Дианы (фото)

    Принц Гарри Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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    Теги: знаменитости дети звезд Меган Маркл Принц Гарри
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