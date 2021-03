Виверження та цунамі. Світова преса про скандальне інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл

Американська журналістка Опра Вінфрі взяла резонансне інтерв’ю у членів британської королівської родини

«Інтерв’ю року», «Оголошення війни»… Такі заголовки супроводжував вихід в ефір очікуваної відвертої розмови британського герцога Сассекського Гаррі і його дружини, герцогині Меган Маркл з американською журналісткою Опрою Вінфрі. Інтерв’ю вийшло на світанку за київським часом на каналі CBS. Ще напередодні ефіру британська The Times написала, що у Букінгемському палаці таку подію сприймають як «оголошення війни», а реакція на сказане і почуте залежатиме від того, на чию адресу пролунає критика.

«Главком» відразу оприлюднив ключові моменти інтерв’ю. Зокрема, Меган Маркл повідомила, що вони з чоловіком чекають на другу дитину, і це буде дівчинка. Дружина принца також розповіла про те, що вони виїхали з Британії через те, що королівську родину турбує колір їх майбутньої дитини, і нібито через цей факт їхній перший син Арчі не матиме титулу принца.

Інтерв’ю викликало справжній резонанс у західному світі. Насамперед британські видання присвячують йому левову частку своїх шпальт. Причому, на відміну від американської преси, британські ЗМІ не такі лояльні до подружжя, зазначаючи, що попри всі докори на адресу Букінгемського палацу, самі вони живуть у дорогому будинку у США і мають власний бізнес. Але це і не дивно, адже принц Гаррі сам критично ставиться до британської преси. Він раніше заявляв, що припиняє спілкуватися із чотирма «жовтими» виданнями, бо ті нібито все перекручують, коли пишуть про його родину.

«Главком» зібрав найцікавіші оцінки зізнань принца та його дружини.

«Гаррі і Меган виїхали через расизм і страх психічного здоров’я». З таким заголовком вийшла у понеділок The Times. «Токсичне зіткнення страхів психічного здоров'я, расизму та трагічної долі його матері переконало герцога Сассекського кинути виклик і, зрештою, відірватися від королівської родини», робить висновок видання. Газета акцентує увагу на розповіді Меган про те, що вона міркувала про самогубство через расові упередження з боку «неназваного члена королівської сім’ї» щодо кольору шкіри майбутніх дітей подружжя через змішані гени герцогині.

«За 5000 миль на захід відбулося виверження, яке може призвести до цунамі з іншого боку Атлантики», – пише у своїй колонці політичний скеч-оглядач і театральний критик Квентін Леттс

Видання The Telegraph також переповідає скарги Меган на те, що вона міркувала про самогубство, бо не відчувала підтримки з боку королівської родини. «Я шкодую, що повірила їм, коли вони сказали, що мене захистять, – цитує видання герцогиню, – Я шкодую про це». За словами Меган, рішення Гаррі виїхати з Британії врятувало її.

Коли народився перший син подружжя Арчі у травні 2019 року, було заявлено, що пара не хотіла, щоб він мав титул, аби мати можливість на приватне життя, нагадує The Telegraph. «Однак герцогиня заявила, що насправді саме Букінгемський палац вирішив, що він не може бути принцом і тому не матиме охорони. Вона припустила, що це через те, що члени родини були стурбовані кольором його шкіри», пише видання. Принц Гаррі додав, що «ми ніколи не покидали сім’ї», а рішення виїхати було вимушеним кроком. На запитання про те, як його мати (принцеса Діана загинула у 1997 році – «Главком») поставилася б до такого повороту подій, він відповів, що вона була б «дуже сердитою і сумною» з приводу того, що сталося. Гаррі сказав, що його сім'я його «буквально відрізала фінансово», але добре складається все тому в подальшому, що у них є спадщина, яку залишила йому матір.

Що цікаво, і Гаррі і Меган дуже тепло відгукнулися в інтерв’ю про королеву. Меган згадала, як вони снідали разом перед їх з Гаррі заручинами в Честері. Тоді Її Величність подарувала Меган «пару прекрасних перлинних сережок та намисто»… «Я просто дуже любила бути в її компанії», цитує видання Меган. Герцогиня також повідомила, що зателефонувала королеві до приймальні як тільки почула, що герцог Единбурзький перебуває в лікарні (у лютому 2021 року 99-річний принц Філіп був шпиталізований).

При цьому Гаррі був небагатослівним щодо свого батька. Мовляв, принц Чарльз перестав приймати його дзвінки. Що стосується стосунків батька та сина, Гаррі зізнався, що потрібно багато на чим ще попрацювати… «Але в той же час, звичайно, я завжди буду його любити… намагатимуся вилікувати ці стосунки», – запевнив нащадок принца Чарльза.

«Сассеки» доставили достатньо бомбометів, щоби потопити флотилію». Так починає свій текст журналістка The Telegraph Джейн Мулкеррінс і додає, що двогодинне інтерв’ю завдасть шкоди британській монархії. Журналістка звертає увагу на те, що інтерв’ю відбувалося на просторому майданчику у «будинку друга», який пара спеціально використала для цього ефіру. Розпочалася розмова з легких запитань про нинішню вагітність Меган, але не минуло і 10 хвилин як «викриття та звинувачення почали прилітати шаленими темпами», – ділиться враженнями Мулкеррінс.

Журналістка припускає, що багато вибухових заяв будуть спростовані Букінгемським палацом у найближчі дні: «Життя – це історія, правда?» – риторично сказала Меган, коли драматичне інтерв’ю досягло розв’язки, пише газета.

Daily Mail спробувала вмістити усі гучні «бомби» з інтерв’ю на першу шпальту. Видання згадує, що у США подружжя вирощує курей і живе в особняку за $14,5 млн.

Газета The Sun припускає, що «Меган Маркл може вже ніколи не повернутися до Британії після роздратування Королівської родини інтерв'ю з Опрою». Видання посилається на інсайдерів, за словами яких, Меган і Гаррі могли спалити усі мости з королівською родиною, не повідомивши їм зміст двогодинної розмови з Опрою Уінфрі.

Daily Mirror і Sky News з посиланням на свої джерела повідомляють про «величезний смуток» Чарльза (батька Гаррі) і Вільяма (старшого брата) через «наслідки інтерв'ю Опрі».

Телекомпанія CNN наводить слова Меган з її спогадів про те, що перед одруженням з Гаррі мало знала про життя королівської родини і його особисте, не цікавилися чужим життям і її рідні. «За її словами, навіть її власна мати не знала про інтерв'ю принцеси Діани (інтерв’ю принцеси Діани журналісту Мартіну Баширу у 1995 році. У ньому Діана розповіла про крах у родині, зради і депресії). «Що ви знаєте про королівську родину? Це те, що ви читали в казках», – пояснила Меган.

«Говорили про те, наскільки темною буде шкіра нашої дитини буде». Німецьке видання Bild також не оминуло увагою скандальну тему, називаючи ефір інтерв’ю року

«Меган Маркл і принц Гаррі у дивний спосіб розкривають стать дитини». З таким заголовком вийшла іспанська elPeriodico, зазначаючи, що саме в інтерв’ю світ і королівська родина дізналися про стать майбутньої дитини. Видання зазначає, що за традицією саме королівська родина має повідомляти цю інформацію світові, а не дізнаватися про це сама зі ЗМІ. Та не лише це розповіли Гаррі і Меган в інтерв’ю. Вони скористались можливістю чітко показати, що вони у США вимушено, що вони планують залишатися парою попри все», пише іспанське видання і додає, що зараз родина видається щасливою. «Тепер у нас є наша сім'я, нас четверо (разом з ще не народженою донькою) і наші дві собаки», – розповів в інтерв’ю схвильований Гаррі.

Американська The New York Times нагадує, що журналістка Вінфрі з Гаррі і Меган майже сусіди у США. Журналістка була присутньою на їхньому весіллі, тому інтерв’ю саме Опрі не має дивувати. Опра згадує, що вперше зателефонувала Меган, щоб запропонувати інтерв’ю, у «лютому або березні 2018 року». За повідомленням лондонської газети The Times, вони познайомились особисто у березні 2018-го, коли Опра «опинилася в Лондоні» і Меган запросила її зустрітись у Кенсінгтонському палаці». «У квітні Опра запросила матір Меган, Дорію Регланд, до себе на обід та йогу. Приблизно двох місяців знайомства було достатньо, щоб Опра отримала запрошення на весілля Меган і Гаррі», пише американська газета.

«Інтерв’ю Меган і Гаррі застало Британію зненацька: критики виють від обурення». Стаття з таким заголовком у впливовій The Washington Post починається зізнанням Меган про намір вчинити самогубство, але коли вона намагалася звернутися по допомогу до королівської родини, то їй сказали, що «це не буде добре для інституту (Британської монархії)». Іншими словами, не добре буде виносити «сміття з хати». Наголосило видання і на кричущій темі кольору шкіри. «Вінфрі, яка була приголомшена коментарями, запитала: «Що? Хто веде цю розмову?» – пише газета, але відповіді від Меган не отримала. «Я думаю, що це завдало б їм (Королівській родині) великої шкоди», – сказала Меган, відповідаючи на запитання.

Американська газета наводить реакцію відомих людей на скандал, який розгортається у британській королівській родині. «Легенда тенісу Серена Вільямс на своїй сторінці у Twitter похвалила свого «безкорисливого друга». «Слова Меган ілюструють біль і жорстокість, які вона пережила», – сказала вона.

Аманда Горман, поетеса, яка здобула світову популярність, виступаючи на інавгурації президента Байдена, написала: «Меган стала найбільшою можливістю Корони для змін та примирення в новій ері…».

Констанс Уайт, колишній головний редактор журналу Essence, сказала, що вважає, що «загалом це була перемога» для Гаррі та Меган. «Я вважала Меган Маркл дуже автентичною та вразливою» – сказала вона Sky News і додала, що «американцям подобаються бачити, як мама ведмедиця захищає своїх дитинчат».

Михайло Глуховський, «Главком»