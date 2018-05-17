Cветлана Лобода уверяет, что еще не родила второго ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Лобода

Такое заявление артистка сделала в соцсети и опубликовала снимок с животиком

Украинская певица, которая недавно ошарашила поклонников новостью о беременности и переехала с США, наконец-то нарушила молчание и развенчала слухи о рождении второго малыша.

Как ранее сообщал Scotch, поклонники певицы заподозрили певицу в том, что она уже родила ребенка и скрывает этот факт от общественности.

К такому выводу фанаты пришли после просмотра последних публикаций певицы в соцсетях. На снимках опубликованных Лободой совершенно не видно ее животика, который должен быть очень большим, учитывая, что артистка находится на последних неделях беременности.

Певица не удержалась и прокомментировала предположения фанатов в соцсети.

«Слухи обо мне пока слишком преувеличены», - написала Лобода на свой странице в Facebook и опубликовала снимок с беременным животиком.

Также артистка сообщила, что ведет очень активный образ жизни, несмотря на последний месяц беременности: записывает песни в студии, занимается саунд-продюсированием и наслаждается пешими прогулками с дочкой.