  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Cветлана Лобода уверяет, что еще не родила второго ребенка

    • Розсилка
    Светлана Лобода
    Светлана Лобода

    Такое заявление артистка сделала в соцсети и опубликовала снимок с животиком

    Украинская певица, которая недавно ошарашила поклонников новостью о беременности и переехала с США, наконец-то нарушила молчание и развенчала слухи о рождении второго малыша.

    Как ранее сообщал Scotch, поклонники певицы заподозрили певицу в том, что она уже родила ребенка и скрывает этот факт от общественности.

    К такому выводу фанаты пришли после просмотра последних публикаций певицы в соцсетях. На снимках опубликованных Лободой совершенно не видно ее животика, который должен быть очень большим, учитывая, что артистка находится на последних неделях беременности.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Cветлана Лобода уверяет, что еще не родила второго ребенка
    Cветлана Лобода уверяет, что еще не родила второго ребенка
    Cветлана Лобода уверяет, что еще не родила второго ребенка

    Певица не удержалась и прокомментировала предположения фанатов в соцсети.

    «Слухи обо мне пока слишком преувеличены», - написала Лобода на свой странице в Facebook и опубликовала снимок с беременным животиком.

    Также артистка сообщила, что ведет очень активный образ жизни, несмотря на последний месяц беременности: записывает песни в студии, занимается саунд-продюсированием и наслаждается пешими прогулками с дочкой.

    Читайте також
    Світлана Лобода Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ