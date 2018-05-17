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    Не только Козловский. Во Львове сорвут концерт еще одного музыканта

    • Розсилка
    Рожден Ануси
    Рожден Ануси

    Активисты обратили внимание на Рождена Ануси, который выступал в Москве

    В сети активно обсуждают предстоящий концерт во Львове украинского музыканта Рождена Ануси. Выступление запланировано на 18 мая. Однако активисты обратили внимание на то, что он в последние годы неоднократно выступал в России.

    «Вместо отмененного концерта Виталия Козловского, во Львове организуют концерт Рождена Ануси, который часто гастролирует в России», - сообщает один из пользователей сети.

    А выступление Козловского было отменено еще 11 мая. Также под угрозой срыва оказался и следующий концерт артиста в Киеве, который запланирован на 21 мая.

    Как сообщалось ранее, представители организации «Сокіл» заявили, что не допустят того, чтобы Козловский поднялся на киевскую сцену. «Одиозный «поп-певец», близкий друг пособника сепаратистов Нели Штепы планирует концерт в Киеве. Как сообщали соцсети, 9 мая в московском районе Солнцево на сцене концерта ко Дню победы заметили Козловского. Певец сомнительного характера развлекал граждан страны-агрессора», - заявили представители организации.

    Джерело: Обозреватель

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