Не только Козловский. Во Львове сорвут концерт еще одного музыканта

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Рожден Ануси

Активисты обратили внимание на Рождена Ануси, который выступал в Москве

В сети активно обсуждают предстоящий концерт во Львове украинского музыканта Рождена Ануси. Выступление запланировано на 18 мая. Однако активисты обратили внимание на то, что он в последние годы неоднократно выступал в России.

«Вместо отмененного концерта Виталия Козловского, во Львове организуют концерт Рождена Ануси, который часто гастролирует в России», - сообщает один из пользователей сети.

Замість скасованого концерту Віталія Козловського, у Львові організують концерт Рождена Анусі, який часто гастролює на росії. pic.twitter.com/8XDVH02Hn8 — ȠpuŦyƛA-С (@PrytSLU) 17 травня 2018 р.

А выступление Козловского было отменено еще 11 мая. Также под угрозой срыва оказался и следующий концерт артиста в Киеве, который запланирован на 21 мая.

Как сообщалось ранее, представители организации «Сокіл» заявили, что не допустят того, чтобы Козловский поднялся на киевскую сцену. «Одиозный «поп-певец», близкий друг пособника сепаратистов Нели Штепы планирует концерт в Киеве. Как сообщали соцсети, 9 мая в московском районе Солнцево на сцене концерта ко Дню победы заметили Козловского. Певец сомнительного характера развлекал граждан страны-агрессора», - заявили представители организации.

Джерело: Обозреватель