Слава Каминская показала, как тренирует свою пятую точку
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Розсилка
Певица Слава Каминская рулярно ведет свою страницу в Instagram и часто делится с фолловерами разными лайфхаками
В этот раз, сексапильная солистка группы «НеАнгелы» и мать двоих детей раскрыла секрет идеальной пятой точки.
Подробную инструкцию с фотографиями певица опубликовала в Instagram:
«Вот вам мои ТОП 5 любимых упражнений для «соковытой» задней части тела, которые можно делать дома, во дворе, на работе, в лифте, было бы желание!», - отметила Слава.
По мнению певицы, в любой непонятной ситуации нужно качать попу. Это полезно и для ума, и для тела.
И так, упражнения от звезды:
1. Приседания. Через недельку ежедневной практики ваш орех начнет обрастать качественней скорлупой.
2. Выпады. Можно делать на месте, в движении, с ребёнком на плечах, да как угодно. Прекрасно укрепляет мышцы бёдер и ягодицы.
3. Обратная планка. Поднимаем поочередно ноги. Руки, пресс - и ноги скажут мерси.
4. Отведение бедра назад. Даже уличный фонарь вам может в этом помочь.
5. «Стульчик». У стены, у березы не важно) садимся и сидим. Уже через 30 секунд мышцы начинают разговаривать на языке дрожи.