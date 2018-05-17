Слава Каминская показала, как тренирует свою пятую точку

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Слава Каминская

Певица Слава Каминская рулярно ведет свою страницу в Instagram и часто делится с фолловерами разными лайфхаками

В этот раз, сексапильная солистка группы «НеАнгелы» и мать двоих детей раскрыла секрет идеальной пятой точки.

Подробную инструкцию с фотографиями певица опубликовала в Instagram:

«Вот вам мои ТОП 5 любимых упражнений для «соковытой» задней части тела, которые можно делать дома, во дворе, на работе, в лифте, было бы желание!», - отметила Слава.

По мнению певицы, в любой непонятной ситуации нужно качать попу. Это полезно и для ума, и для тела.

И так, упражнения от звезды:

1. Приседания. Через недельку ежедневной практики ваш орех начнет обрастать качественней скорлупой.

2. Выпады. Можно делать на месте, в движении, с ребёнком на плечах, да как угодно. Прекрасно укрепляет мышцы бёдер и ягодицы.

3. Обратная планка. Поднимаем поочередно ноги. Руки, пресс - и ноги скажут мерси.

4. Отведение бедра назад. Даже уличный фонарь вам может в этом помочь.

5. «Стульчик». У стены, у березы не важно) садимся и сидим. Уже через 30 секунд мышцы начинают разговаривать на языке дрожи.