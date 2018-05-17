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    Слава Каминская показала, как тренирует свою пятую точку

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    Слава Каминская
    Слава Каминская

    Певица Слава Каминская рулярно ведет свою страницу в Instagram и часто делится с фолловерами разными лайфхаками

    В этот раз, сексапильная солистка группы «НеАнгелы» и мать двоих детей раскрыла секрет идеальной пятой точки.

    Подробную инструкцию с фотографиями певица опубликовала в Instagram:

    «Вот вам мои ТОП 5 любимых упражнений для «соковытой» задней части тела, которые можно делать дома, во дворе, на работе, в лифте, было бы желание!», - отметила Слава.

    По мнению певицы, в любой непонятной ситуации нужно качать попу. Это полезно и для ума, и для тела.

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    на весь екран згорнути
    Слава Каминская показала, как тренирует свою пятую точку
    Слава Каминская показала, как тренирует свою пятую точку
    Слава Каминская показала, как тренирует свою пятую точку
    Слава Каминская показала, как тренирует свою пятую точку
    Слава Каминская показала, как тренирует свою пятую точку

    И так, упражнения от звезды:

    1. Приседания. Через недельку ежедневной практики ваш орех начнет обрастать качественней скорлупой.

    2. Выпады. Можно делать на месте, в движении, с ребёнком на плечах, да как угодно. Прекрасно укрепляет мышцы бёдер и ягодицы.

    3. Обратная планка. Поднимаем поочередно ноги. Руки, пресс - и ноги скажут мерси.

    4. Отведение бедра назад. Даже уличный фонарь вам может в этом помочь.

    5. «Стульчик». У стены, у березы не важно) садимся и сидим. Уже через 30 секунд мышцы начинают разговаривать на языке дрожи. 

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