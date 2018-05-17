Как старая утка: В сети раскритиковали новое фото Ани Лорак

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Ани Лорак

Снимок украинской певицы разочаровал поклонников

Скандальная украинская певица, которая последние годы живет и гастролирует на территории России, опубликовала снимок в Instagram, который в пух и прах раскритиковали поклонники.

И вроде бы ничего не обычно на фото нет - только Ани Лорак, сидящая в автомобиле. Но фолловеры артистки нашли кучу изъянов.

«Как старая утка», «Вам нужно больше отдыхать и быть на природе», «С ботоксом переборщила! На алкашку стала похожа!»,- пишут в сети. Однако, нашлись и менее критичные комментарии пользователей.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 15 Май 2018 в 8:06 PDT

Поклонники отмечают, что селфи Ани Лорак смахивает на традиционные снимки Тины Кароль, а другие советуют певице сменить образ:

«Вы красотка слов нет просто, но цвет волос такой скучный. Поменяйте образ, хочется перемен», - отмечают в сети.

Конечно же, сама певица вряд ли прислушается к мнению фанатов. Ведь в ее команде есть и стилист, и визажист, которые всегда помогут артистке советом.