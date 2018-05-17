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    Как старая утка: В сети раскритиковали новое фото Ани Лорак

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    Ани Лорак
    Ани Лорак

    Снимок украинской певицы разочаровал поклонников

    Скандальная украинская певица, которая последние годы живет и гастролирует на территории России, опубликовала снимок в Instagram, который в пух и прах раскритиковали поклонники.

    И вроде бы ничего не обычно на фото нет - только Ани Лорак, сидящая в автомобиле. Но фолловеры артистки нашли кучу изъянов.

    «Как старая утка», «Вам нужно больше отдыхать и быть на природе», «С ботоксом переборщила! На алкашку стала похожа!»,- пишут в сети. Однако, нашлись и менее критичные комментарии пользователей.

    Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

    Поклонники отмечают, что селфи Ани Лорак смахивает на традиционные снимки Тины Кароль, а другие советуют певице сменить образ:

    «Вы красотка слов нет просто, но цвет волос такой скучный. Поменяйте образ, хочется перемен», - отмечают в сети.

    Конечно же, сама певица вряд ли прислушается к мнению фанатов. Ведь в ее команде есть и стилист, и визажист, которые всегда помогут артистке советом.

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