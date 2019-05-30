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    Жизнь

    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает

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    Даша Астафьева - Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева рассказала, что помогло ей стать известной на всю страну

    Сегодня Даша Астафьева – признанный секс-символ, но мало кто знает, что раньше артистка постоянно сомневалась в себе и считала себя некрасивой. Даша даже смирилась с мыслью, что так будет всегда.

    «В детстве я была не очень красивой и вообще считала, что останусь такой навсегда. Помню, как пришла поступать в училище культуры абсолютно уверена, что я страшная. Мне казалось, что надо нарисовать зеленые тени, красные губы, надеть синие брюки и красную кофту, а без бигуди я вообще не выходила на улицу. Когда я пришла в учебное заведение, считала себя абсолютно ужасной, а меня почему-то всегда звали на роль красавицы. Пожалуй, признание окружающих сыграло решающую роль», – рассказала Даша Астафьева в программе «Ранок з Україною».

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    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает
    Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает

    Получив признание всей страны, Даша окончательно убедилась, что настоящая красота – это не внешняя оболочка, а то, что у тебя внутри.

    «Некрасивых женщин не бывает! Все женщины и все люди рождаются красивыми! Люди становятся некрасивыми, пуская в душу злость и зависть-лягушку. Когда ты счастлив, тебе хочется хорошо выглядеть и радоваться мелочам, хочется, чтобы на тебя обращали внимание», – прокомментировала певица в эфире канала «Україна».

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