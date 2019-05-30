Даша Астафьева считает, что некрасивых женщин не бывает



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Даша Астафьева

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева рассказала, что помогло ей стать известной на всю страну

Сегодня Даша Астафьева – признанный секс-символ, но мало кто знает, что раньше артистка постоянно сомневалась в себе и считала себя некрасивой. Даша даже смирилась с мыслью, что так будет всегда.

«В детстве я была не очень красивой и вообще считала, что останусь такой навсегда. Помню, как пришла поступать в училище культуры абсолютно уверена, что я страшная. Мне казалось, что надо нарисовать зеленые тени, красные губы, надеть синие брюки и красную кофту, а без бигуди я вообще не выходила на улицу. Когда я пришла в учебное заведение, считала себя абсолютно ужасной, а меня почему-то всегда звали на роль красавицы. Пожалуй, признание окружающих сыграло решающую роль», – рассказала Даша Астафьева в программе «Ранок з Україною».

Получив признание всей страны, Даша окончательно убедилась, что настоящая красота – это не внешняя оболочка, а то, что у тебя внутри.

«Некрасивых женщин не бывает! Все женщины и все люди рождаются красивыми! Люди становятся некрасивыми, пуская в душу злость и зависть-лягушку. Когда ты счастлив, тебе хочется хорошо выглядеть и радоваться мелочам, хочется, чтобы на тебя обращали внимание», – прокомментировала певица в эфире канала «Україна».