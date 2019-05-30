«Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских



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Потап и Настя

Для церемонии певица выбрала длинную фату и кремовое платье с глубоким декольте

После бракосочетания Настя Каменских и Потап устроили себе медовый месяц в Турции. Певец продолжает делиться с подписчиками в Instagram свадебными фото. На одном из снимков запечатлена счастливая невеста. Настя Каменских под длинной фатой и с букетом в руках идет навстречу жениху. «Какая она у меня красивая»,– написал Потап.

Ранее артистка публиковала черно-белое фото свадебного платья. Теперь поклонники смогли подробнее рассмотреть наряд невесты. Певица выбрала платье с кремовым оттенком. Интересная ткань переливается на солнце, как кольчуга. Каменских не отказалась от традиционных атрибутов вроде длинной фаты, которая прикрывает лицо.