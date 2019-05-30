  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских

    • Розсилка
    Потап и Настя - «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    Потап и Настя

    Для церемонии певица выбрала длинную фату и кремовое платье с глубоким декольте

    После бракосочетания Настя Каменских и Потап устроили себе медовый месяц в Турции. Певец продолжает делиться с подписчиками в Instagram свадебными фото. На одном из снимков запечатлена счастливая невеста. Настя Каменских под длинной фатой и с букетом в руках идет навстречу жениху. «Какая она у меня красивая»,– написал Потап.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских
    «Какая она у меня красивая»: Потап показал новые фото с Настей Каменских

    Ранее артистка публиковала черно-белое фото свадебного платья. Теперь поклонники смогли подробнее рассмотреть наряд невесты. Певица выбрала платье с кремовым оттенком. Интересная ткань переливается на солнце, как кольчуга. Каменских не отказалась от традиционных атрибутов вроде длинной фаты, которая прикрывает лицо.

     

    Настя Каменских певица Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ