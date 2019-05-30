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    Шоу-биз

    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии

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    Кристина Агилера - Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Кристина Агилера

    Звезда порадовала поклонников откровенными образами

    Популярная 38-летняя певица Кристина Агилера стала звездой летнего выпуска журнала Galore. Американская арстика предстала перед объективом 65-летнего фотографа Эллен фон Унверт, создав несколько смелых образов.

    Новая работа певицы будет связана с Лас-Вегасом, что особенно важно для нее, так как не придется надолго оставлять детей, 11-летнего сына Макса и четырехлетнюю дочь Саммер Рэйн.

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    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии
    Соблазнительная Кристина Агилера снялась в провокативной фотосессии

    «Вегас даст мне возможность быть не слишком далеко от дома. Не люблю, когда дети проводят с няней 90 % времени. Мне важно самой укладывать их спать, проводить с ними утро. Хочу быть рядом. Я только что вернулась из Диснейленда, где развлекалась с семьей. Это время очень важно для меня», – призналась Кристина.

     

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