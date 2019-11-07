«Даже на похороны не пришел»: Малахов вспомнил грязную историю про Познера



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Малахов таит на Познера обиду

Ведущий «Прямого эфира» не может простить мэтра российской журналистики за его отношение к жене.

Российский телеведущий Андрей Малахов выдал неожиданные подробности из личной жизни Владимира Познера на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». По словам российской телезвезды, 85-летний ведущий бросил свою супругу Екатерину Орлову после 40 лет совместной жизни. А когда она умерла от рака, он не пришел к ней на похороны.

«Я знал его супругу, она была героиней одной из моих программ. Она худела специально для него, только для того, чтобы сохранить брак с человеком, которому посвятила столько лет жизни», – сказал он.

По словам Малахова, он также начинал свою карьеру у приемного сына Орловой, Петра, работая у него помощником. Поэтому до сих пор не может спокойно относиться к Владимиру Познеру, затаив на него обиду.

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