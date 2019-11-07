  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    «Даже на похороны не пришел»: Малахов вспомнил грязную историю про Познера

    • Розсилка
    <p>Малахов таит на Познера обиду</p> <div></div> - «Даже на похороны не пришел»: Малахов вспомнил грязную историю про Познера

    Малахов таит на Познера обиду

    Ведущий «Прямого эфира» не может простить мэтра российской журналистики за его отношение к жене.

    Российский телеведущий Андрей Малахов выдал неожиданные подробности из личной жизни Владимира Познера на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». По словам российской телезвезды, 85-летний ведущий бросил свою супругу Екатерину Орлову после 40 лет совместной жизни. А когда она умерла от рака, он не пришел к ней на похороны.

     «Я знал его супругу, она была героиней одной из моих программ. Она худела специально для него, только для того, чтобы сохранить брак с человеком, которому посвятила столько лет жизни», – сказал он.

    По словам Малахова, он также начинал свою карьеру у приемного сына Орловой, Петра, работая у него помощником. Поэтому до сих пор не может спокойно относиться к Владимиру Познеру, затаив на него обиду.

     Читайте также: Настя Каменских в кожаном платье похвасталась тонкой талией и выступила на мексиканском телевидении
    знаменитости телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ