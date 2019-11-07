Леди Гага призналась, что с 19 лет ее регулярно насиловали



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Леди Гага не раз заявляла, что всю свою юность страдала от комплексов Фото: instagram.com/ladygaga/

Звезда американского шоу-бизнеса дала откровенное интервью

33-летняя Леди Гага встретилась с Опрой Уинфри, которая выступила в роли журналиста для нового интервью со звездой. Подруги начали разговор с главной темы последних месяцев - отношений Гаги с экс-возлюбленным Ирины Шейк.

Уинфри заметила, что между экранной парой были заметны искры и в реальной жизни. Певица заверила телеведущую, что ее «роман» с актером был хорошо срежиссирован.

«Я знаю, что люди хотели верить в наши романтические отношения, а пресса просто сошла с ума. Да, мы создали любовную историю в нашем фильме, и мы просто поддерживали эти образы наших героев. Нам нравилось делать вид, что между нами есть настоящее сильное чувство. Мы также хотели показать любовь во время совместных выступлений. Но, поверьте, все эти взгляды и придыхания на камеру - это хорошо поставленный номер», - высказалась Леди Гага.

Ведущая и певица затронули тему церемонии «Оскар», во время которой Леди Гага получила заветную статуэтку за песню к фильму «Звезда родилась». Журналистка поинтересовалась, что почувствовала артистка, когда взяла в руки награду?

«Я увидела в ней боль. Это правда. Меня изнасиловали, когда мне было 19 лет, и потом насиловали регулярно. Долгое время я страдала от посттравматического стрессового расстройства. Мне всё еще тяжело об этом говорить, но годами это было моей борьбой. Слава тоже стала испытанием, но я справилась, потому что я – боец», – призналась Леди Гага.

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