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    Шоу-биз

    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом

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    <p>Фанаты отметили, что модельная фигура Кристины осталась далеко в прошлом</p> <p>Фото: legion-media/ instagram</p> - Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом

    Фанаты отметили, что модельная фигура Кристины осталась далеко в прошлом

    Фото: legion-media/ instagram

    38-летняя знаменитость подчеркнула пышные формы откровенным нарядом

    Звезда 2000-х Кристина Агилера резко изменилась после рождения дочери. Всегда тонкая и хрупкая певица обзавелась пышными формами, которые с удовольствием подчеркивает открытыми сценическими костюмами.

    Во время своего последнего концерта в Дублине Агилера шокировала зрителей новым нарядом. Она вышла на сцену в прозрачном боди с эффектом обнаженного тела, усыпанном стразами и серебряных ботфортах.

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    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом
    Фото: legion-media/ instagram

    «Я была очень худой слишком долго. Мне нравится, что теперь я другая, мне нравится ощущать себя больше. Я ощущаю счастье всей своей кожей и довольна абсолютно всем. Мой парень любит мое тело и я сама люблю свое тело», - цитирует певицу The Sun.

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