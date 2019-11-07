Сильно располневшая Кристина Агилера поразила поклонников откровенным нарядом



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Фанаты отметили, что модельная фигура Кристины осталась далеко в прошлом Фото: legion-media/ instagram

38-летняя знаменитость подчеркнула пышные формы откровенным нарядом

Звезда 2000-х Кристина Агилера резко изменилась после рождения дочери. Всегда тонкая и хрупкая певица обзавелась пышными формами, которые с удовольствием подчеркивает открытыми сценическими костюмами.

Во время своего последнего концерта в Дублине Агилера шокировала зрителей новым нарядом. Она вышла на сцену в прозрачном боди с эффектом обнаженного тела, усыпанном стразами и серебряных ботфортах.

«Я была очень худой слишком долго. Мне нравится, что теперь я другая, мне нравится ощущать себя больше. Я ощущаю счастье всей своей кожей и довольна абсолютно всем. Мой парень любит мое тело и я сама люблю свое тело», - цитирует певицу The Sun.

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