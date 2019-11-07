«Нет теплых отношений»: Горовая рассказала об отношениях сына с Настей Каменских



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Общению Потапа с сыном Ирина, конечно же, не препятствует Фото: instagram.com/gorovaya_irina/

«Мы не одна большая семья», - отмечает Ирина

Бывшая супруга и нынешний партнер Потапа по продюсерской конторе Mozgi Entertainment Ирина Горовая откровенно рассказала о взаимоотношениях их общего сына Андрея с Настей Каменских.

В программе «ЖЗЛ» Ирина заверила, что теплых отношений между 11-летним мальчиком и новой женой отца нет.

«Не очень-то они общаются. У них нет каких-то взаимоотношений. Но если мы где-то пересекаемся, то: «Привет, пока». Они могут поговорить, нет отрицалова, но и нет теплых отношений, мы не одна большая семья», - отметила Горовая.

Однако общению Потапа с сыном Ирина, конечно же, не препятствует.

«Леша приходит, он вхож в наш дом, мы общаемся. Малый с ним ездит в футбол играть, мы ходим в кино семьей», - заверила она.

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