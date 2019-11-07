«Нет теплых отношений»: Горовая рассказала об отношениях сына с Настей Каменских
Общению Потапа с сыном Ирина, конечно же, не препятствует
«Мы не одна большая семья», - отмечает Ирина
Бывшая супруга и нынешний партнер Потапа по продюсерской конторе Mozgi Entertainment Ирина Горовая откровенно рассказала о взаимоотношениях их общего сына Андрея с Настей Каменских.
В программе «ЖЗЛ» Ирина заверила, что теплых отношений между 11-летним мальчиком и новой женой отца нет.
«Не очень-то они общаются. У них нет каких-то взаимоотношений. Но если мы где-то пересекаемся, то: «Привет, пока». Они могут поговорить, нет отрицалова, но и нет теплых отношений, мы не одна большая семья», - отметила Горовая.
Однако общению Потапа с сыном Ирина, конечно же, не препятствует.
«Леша приходит, он вхож в наш дом, мы общаемся. Малый с ним ездит в футбол играть, мы ходим в кино семьей», - заверила она.