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    «Даже не верится». Тимошенко рассказала о своей жизни с мужем

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    Тимошенко рассказала, что все семейные праздники проводит вместе с мужем - «Даже не верится». Тимошенко рассказала о своей жизни с мужем
    Тимошенко рассказала, что все семейные праздники проводит вместе с мужем
    фото из открытых источников

    Тимошенко призналась: живут с мужем душа в душу

    Лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире канала «Украина 24» рассказала, что у нее остается мало времени на общение с семьей, однако все семейные праздники она проводит вместе с мужем.

    «У меня прекрасная семья. С мужем мы живем так много лет, что не верится. Мы с ним знакомы практически со школы, с детства. Это прекрасный человек. Мы счастливы в семье. У нас есть дочь, уже внучка и два внука. Мы очень счастливая семья», – рассказала Тимошенко.

    Она отметила, что все семейные праздники проводятся вместе с мужем.

    «На семью времени у меня остается очень мало. Но все семейные праздники мы проводим вместе. Моя семья здесь. Дочь рожала своих детей в украинских роддомах. Я хочу и для своей семьи, и всех украинцев добиться того, чтобы мы гордились Украиной. Чтобы мы жили спокойно…» – сказала Тимошенко.

    Также она рассказала, что до сих пор занимается своим традиционным бегом.

    «У меня два лабрадора. Каждое утро бегаем от 8 до 10 километров где-то в 6-6.30 утра. Безусловно, это время, когда мы проводим время вместе», – добавила Тимошенко.

    Напомним, невакцинированная Тимошенко пожала руки десяткам людей у ководной больницы.

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    Теги: Юлия Тимошенко политика семья
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    «Даже не верится». Тимошенко рассказала о своей жизни с мужем