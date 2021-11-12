Невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні (відео)

Лідерка «Батьківщини» розказала людям, як вчила Зеленського будувати державу

Народна депутатка Юлія Тимошенко побувала на Рівненщині та влаштувала зустріч із громадянами біля Сарненської районної лікарні, що є опорною у лікуванні хворих на Covid-19. Невакцинована лідерка «Батьківщини» потиснула руки десяткам людей та відповіла на їхні питання. Відео політикиня оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

Біля ковідної лікарні під час відкриття кисневої станції Тимошенко насамперед заявила, що президент Зеленський і його команда обрали шлях передачі країни в управління.

Політикиня згадала, що на початку правління Зеленського вона пояснювала йому, що у нього є два шляхи: перший – будувати національну державу і національну економіку, а інший – передача держави в управління. На це Зеленський їй начебто відповів: «Ви ж будували останні 30 років національну державу, чому ж досі не збудували? Тому ми підемо іншим шляхом».

Тимошенко заявила, що чим далі Зеленський йтиме цим шляхом, тим скоріше будуть дострокові вибори. І це її дуже тішить. Вона вважає, що в такому випадку до парламенту прийдуть професіонали.

Нагадаємо, сьогодні Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби.

Нещодавно лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зізналася, що не поспішає вакцинуватись від коронавірусу, оскільки нещодавно перехворіла на Covid-19 і наразі вважає себе захищеною від інфекції антитілами.

Також нещодавно Тимошенко покепкувала із вакцинованого Шустера у прямому ефірі.

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