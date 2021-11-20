Kyivstoner стал папой: певец выложил в сеть фото с первенцем
Известный рэпер Kyivstoner впервые стал отцом
Украинский рэпер и блогер Kyivstoner (Альберт Васильев) поделился радостной новостью о рождении ребенка. 29-летний экс-участник группы «Грибы» стал отцом впервые. Об этом артист 19 ноября 2021 года рассказал в своем Instagram.
Музыкант и видеоблогер с теплыми словами благодарности обратился к возлюбленной Алине.
«Алина, ты самая сильная и самая невероятная женщина в мире. Спасибо тебе за то, что ты рядом. Спасибо тебе за то, что подарила смысл жизни!» – поделился своими эмоциями счастливый папа.
Избранница рэпера отметила, что любит Альберта и сына больше жизни.
«Я люблю вас больше жизни. Вы мои самые лучшие мужчины. Спасибо за абсолютное счастье!» – подписала фото Алина.
В комментариях украинцы поздравляют молодых родителей с пополнением и осыпают их самыми теплыми пожеланиями.
Возлюбленная Альберта по образованию актриса, но после учебы и получения диплома стала работать в ресторанном бизнесе.