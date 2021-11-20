Kyivstoner стал папой: певец выложил в сеть фото с первенцем

Известный рэпер Kyivstoner впервые стал отцом

Украинский рэпер и блогер Kyivstoner (Альберт Васильев) поделился радостной новостью о рождении ребенка. 29-летний экс-участник группы «Грибы» стал отцом впервые. Об этом артист 19 ноября 2021 года рассказал в своем Instagram.

Kyivstoner с нооврожденным сыном (фото: instagram.com/kyivstoner)

Музыкант и видеоблогер с теплыми словами благодарности обратился к возлюбленной Алине.

«Алина, ты самая сильная и самая невероятная женщина в мире. Спасибо тебе за то, что ты рядом. Спасибо тебе за то, что подарила смысл жизни!» – поделился своими эмоциями счастливый папа.

Избранница рэпера отметила, что любит Альберта и сына больше жизни.

«Я люблю вас больше жизни. Вы мои самые лучшие мужчины. Спасибо за абсолютное счастье!» – подписала фото Алина.

Kyivstoner с любимой Алиной (фото: instagram.com/kyivstoner)

В комментариях украинцы поздравляют молодых родителей с пополнением и осыпают их самыми теплыми пожеланиями.

фото: instagram.com/kyivstoner

Возлюбленная Альберта по образованию актриса, но после учебы и получения диплома стала работать в ресторанном бизнесе.