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    Kyivstoner стал папой: певец выложил в сеть фото с первенцем

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    Kyivstoner (Альберт Васильев) впервые стал отцом - Kyivstoner стал папой: певец выложил в сеть фото с первенцем
    Kyivstoner (Альберт Васильев) впервые стал отцом
    фото: instagram.com/kyivstoner

    Известный рэпер Kyivstoner впервые стал отцом

    Украинский рэпер и блогер Kyivstoner (Альберт Васильев) поделился радостной новостью о рождении ребенка. 29-летний экс-участник группы «Грибы» стал отцом впервые. Об этом артист 19 ноября 2021 года рассказал в своем Instagram.

    Kyivstoner с нооврожденным сыном (фото: instagram.com/kyivstoner)
    Kyivstoner с нооврожденным сыном (фото: instagram.com/kyivstoner)

    Музыкант и видеоблогер с теплыми словами благодарности обратился к возлюбленной Алине.

    «Алина, ты самая сильная и самая невероятная женщина в мире. Спасибо тебе за то, что ты рядом. Спасибо тебе за то, что подарила смысл жизни!» – поделился своими эмоциями счастливый папа.

    Избранница рэпера отметила, что любит Альберта и сына больше жизни.

    «Я люблю вас больше жизни. Вы мои самые лучшие мужчины. Спасибо за абсолютное счастье!» – подписала фото Алина.

    Kyivstoner с любимой Алиной (фото: instagram.com/kyivstoner)
    Kyivstoner с любимой Алиной (фото: instagram.com/kyivstoner)

    В комментариях украинцы поздравляют молодых родителей с пополнением и осыпают их самыми теплыми пожеланиями.

    фото: instagram.com/kyivstoner
    фото: instagram.com/kyivstoner

    Возлюбленная Альберта по образованию актриса, но после учебы и получения диплома стала работать в ресторанном бизнесе.

    Теги: артист семья Kyivstoner
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    Kyivstoner стал папой: певец выложил в сеть фото с первенцем