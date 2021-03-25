Дело певца, поддержавшего протесты в Беларуси, передали в суд

Сообщается, что обвиняемые в полном объеме признали свою вину

Прокуратура Московского района Минска передала в суд уголовное дело в отношении певца Тимы Белорусских и его 25-летнего приятеля. Об этом сообщает Onliner со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что обоим инкриминирован незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. Приятели в декабре прошлого и январе текущего года приобрели более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное было обнаружено сотрудниками милиции. В ходе личного обыска у исполнителя также нашли 0,0375 грамма амфетамина. Обвиняемые в полном объеме признали свою вину.

«После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемых по части 1 статьи 328 УК», — подтвердили в прокуратуре. Там же отметили, что ранее избранные меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно — остаются без изменений.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.