Медсестра бросилась на борьбу с коронавирусом, скрыв под костюмом тело супермодели (фото)

Девушка освоила две профессии, не желая ограничивать себя

Мэгги Роулинс из США хотела пойти по стопам бабушки и стать медсестрой. После школы она устроилась ассистенткой в онкологическую клинику, но ее красота не могла остаться незамеченной. На девушку обратило внимание модельное агентство.

Сначала Мэгги решила, что это какой-то обман, и хотела отказаться. Однако коллега уговорила ее попытать счастье в модельном бизнесе, уверяя, что та всегда сможет вернуться назад. В итоге красавица снялась для обложки журнала Elle Croatia, сотрудничала с брендом Intimissimi и приняла участие во множестве других съемок.

Но девушка не собиралась бросать свое любимое дело. Она стала сотрудничать с некоммерческой медицинской организацией OneWorld Health и успела поработать медсестрой в таких странах, как Никарагуа и Уганда, пишет New York Post.

Когда мир накрыла пандемия, Мэгги не осталась в стороне, оказавшись на передовой борьбы с коронавирусом. Но в декабре 2020 года медсестра получила еще одно предложение — от популярного журнала Sports Illustrated. Ей пришлось быстро приводить себя в форму, так как за это время блондинка расслабилась и позволила себе пропустить бокал-другой вина.

Модель-медсестра надеется, что ее съемка в бикини привлечет внимание к проблемам медработников. Ведь ее коллеги по-прежнему сражаются с пандемией, пытаясь спасти чужие жизни.

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