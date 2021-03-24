  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Медсестра бросилась на борьбу с коронавирусом, скрыв под костюмом тело супермодели (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Медсестра бросилась на борьбу с коронавирусом, скрыв под костюмом тело супермодели (фото)

    Девушка освоила две профессии, не желая ограничивать себя

    Мэгги Роулинс из США хотела пойти по стопам бабушки и стать медсестрой. После школы она устроилась ассистенткой в онкологическую клинику, но ее красота не могла остаться незамеченной. На девушку обратило внимание модельное агентство.

    Сначала Мэгги решила, что это какой-то обман, и хотела отказаться. Однако коллега уговорила ее попытать счастье в модельном бизнесе, уверяя, что та всегда сможет вернуться назад. В итоге красавица снялась для обложки журнала Elle Croatia, сотрудничала с брендом Intimissimi и приняла участие во множестве других съемок.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Медсестра бросилась на борьбу с коронавирусом, скрыв под костюмом тело супермодели (фото)
    Медсестра бросилась на борьбу с коронавирусом, скрыв под костюмом тело супермодели (фото)
    Медсестра бросилась на борьбу с коронавирусом, скрыв под костюмом тело супермодели (фото)
    Медсестра бросилась на борьбу с коронавирусом, скрыв под костюмом тело супермодели (фото)

    Но девушка не собиралась бросать свое любимое дело. Она стала сотрудничать с некоммерческой медицинской организацией OneWorld Health и успела поработать медсестрой в таких странах, как Никарагуа и Уганда, пишет New York Post.

    Когда мир накрыла пандемия, Мэгги не осталась в стороне, оказавшись на передовой борьбы с коронавирусом. Но в декабре 2020 года медсестра получила еще одно предложение — от популярного журнала Sports Illustrated. Ей пришлось быстро приводить себя в форму, так как за это время блондинка расслабилась и позволила себе пропустить бокал-другой вина.

    Модель-медсестра надеется, что ее съемка в бикини привлечет внимание к проблемам медработников. Ведь ее коллеги по-прежнему сражаются с пандемией, пытаясь спасти чужие жизни.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

    Читайте также: Почему женщины живут дольше мужчин. Подборка курьезных фото
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies