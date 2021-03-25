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    Палестинская супермодель засветила красивую грудь на ферме (фото)

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    24-летняя супермодель Белла Хадид приняла участие в провокационной съемке - Палестинская супермодель засветила красивую грудь на ферме (фото)

    24-летняя супермодель Белла Хадид приняла участие в провокационной съемке

    instagram.com/bellahadid/

    Американская супермодель нежилась под весенним солнцем без нижнего белья

    24-летняя супермодель Белла Хадид стала героиней рекламной кампании модного бренда. В этот раз съемка состоялась на природе. Модель устроила фотосессию на ферме своих родителей в Пенсильвании. Хадид предстала в образе в стиле 2000-х. Она облачилась в белую рубашку с воланами, коричневые кожаные брюки с низкой талией и массивным ремнем. Белла повесила на плечо маленькую белую сумочку.

    Звезда подиумов и глянца поддалась весеннему настроению и радикально изменила имидж. Сестра Джиджи Хадид превратилась в роковую брюнетку. Новую прическу инстадива дополнила легким макияжем. Она подчеркнула форму глаз коричневыми тенями, нанесла на лицо сияющую пудру и завершила образ блеском для губ.

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    Палестинская супермодель засветила красивую грудь на ферме (фото)
    Палестинская супермодель засветила красивую грудь на ферме (фото)
    Палестинская супермодель засветила красивую грудь на ферме (фото)
    Палестинская супермодель засветила красивую грудь на ферме (фото)
    Палестинская супермодель засветила красивую грудь на ферме (фото)
    Палестинская супермодель засветила красивую грудь на ферме (фото)
    Палестинская супермодель засветила красивую грудь на ферме (фото)
    instagram.com/bellahadid/

    Обладательница звания самой красивой женщины в мире позировала у загона для животных. Белла эротично прогнулась в пояснице и кокетливо расстегнула пуговицы рубашки, продемонстрировав красивую грудь и загорелый животик. Затем бывшая возлюбленная The Weeknd немного поиграла с волосами. Она опустила руки на пояс с массивной пряжкой и чувственно посмотрела на фотографа. «Вы носите бриллианты, а я кристаллы. Сегодня я дома в винтажных брюках и с новой сумочкой», — рассказала Хадид.

    Поклонники пришли в восторг от пикантных кадров. Многие восхитились точеной фигурой Беллы. «Твоя улыбка ослепляет», «Фотосессии на ферме — мои любимые», «Тебе идет быть брюнеткой», «Загорелая красотка! Просто сводишь с ума», «Напомнила, как важно держать осанку», «Твое тело безупречно», «Похожа на Карлу Бруни», «Девушка мечты», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: знаменитости Белла Хадид шоу-бизнес
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