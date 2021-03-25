Палестинская супермодель засветила красивую грудь на ферме (фото)

Американская супермодель нежилась под весенним солнцем без нижнего белья

24-летняя супермодель Белла Хадид стала героиней рекламной кампании модного бренда. В этот раз съемка состоялась на природе. Модель устроила фотосессию на ферме своих родителей в Пенсильвании. Хадид предстала в образе в стиле 2000-х. Она облачилась в белую рубашку с воланами, коричневые кожаные брюки с низкой талией и массивным ремнем. Белла повесила на плечо маленькую белую сумочку.

Звезда подиумов и глянца поддалась весеннему настроению и радикально изменила имидж. Сестра Джиджи Хадид превратилась в роковую брюнетку. Новую прическу инстадива дополнила легким макияжем. Она подчеркнула форму глаз коричневыми тенями, нанесла на лицо сияющую пудру и завершила образ блеском для губ.

Обладательница звания самой красивой женщины в мире позировала у загона для животных. Белла эротично прогнулась в пояснице и кокетливо расстегнула пуговицы рубашки, продемонстрировав красивую грудь и загорелый животик. Затем бывшая возлюбленная The Weeknd немного поиграла с волосами. Она опустила руки на пояс с массивной пряжкой и чувственно посмотрела на фотографа. «Вы носите бриллианты, а я кристаллы. Сегодня я дома в винтажных брюках и с новой сумочкой», — рассказала Хадид.

Поклонники пришли в восторг от пикантных кадров. Многие восхитились точеной фигурой Беллы. «Твоя улыбка ослепляет», «Фотосессии на ферме — мои любимые», «Тебе идет быть брюнеткой», «Загорелая красотка! Просто сводишь с ума», «Напомнила, как важно держать осанку», «Твое тело безупречно», «Похожа на Карлу Бруни», «Девушка мечты», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.