День памяти героев Крут. 100-летие легендарного события

Основные факты о бое под Крутами, который стал символом жертвенности за независимость Украины

29 января отмечается день памяти Героев Крут. Ровно 100 лет назад юные защитники Украинской Народной Республики собственной кровью вписали новую героическую страницу в историю украинского освободительного движения, пишет «Главком». Как проходил бой под Крутами Бой состоялся в Черниговской области, недалеко от железнодорожной станции

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Бой под Крутами

Основные факты о бое под Крутами, который стал символом жертвенности за независимость Украины

29 января отмечается день памяти Героев Крут. Ровно 100 лет назад юные защитники Украинской Народной Республики собственной кровью вписали новую героическую страницу в историю украинского освободительного движения, пишет «Главком».

Как проходил бой под Крутами

Бой состоялся в Черниговской области, недалеко от железнодорожной станции Круты, расположенной в 130 километрах к северо-востоку от Киева. Добровольческий Студенческий Курень, состоящий из 300 юношей: студентов Университета имени Святого Владимира, Украинского Народного Университета и гимназистов Киевских гимназий, отстаивая право украинского народа жить в собственном государстве, вступили неравный бой с большевистскими войсками, численность которых насчитывала около 5 тыс.

Бой длился около пяти часов. В результате в плен было захвачено и затем расстреляно 28 юношей.

Перезахоронение студентов 19 марта 1918 год

Последствия боя под Крутами

Ценой своей жизни юные герои остановили наступление врага на два дня. Благодаря этому правительству УНР тогда, впервые за 150 лет, удалось добиться международного признания Украины во время переговоров в Бресте.

В марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мирного соглашения и с возвращением правительства УНР в Киев, по решению Центрального Совета было решено торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой могиле в Киеве. Тела 28 воинов-студентов были перевезены в Киев. Торжественное перезахоронение студентов в Киеве 19 марта 1918

Через несколько недель после боя под Крутами Михаил Грушевский писал: «Недаром пролилась кровь тысяч украинских интеллигентов и молодежи, когда она принесла духовное освобождение от тяжелого и вредного московского ига: добровольно принятого духовного закрепощения!»

Подвиг Героев Крут впоследствии забыли более чем на 70 лет, а их могилы в советское время было разрушены, подвиг под Крутами увековечены в памяти украинцев.

Память об этом событии

Официально День памяти героев Крут начали отмечать после того, как 29 января 2007 Президент Украины Виктор Ющенко подписал Указ «О чествовании памяти героев Крут». Сегодня подвиг участников боя под Крутами считается примером патриотизма и жертвенности в борьбе за независимость Украины.