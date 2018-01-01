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    Думки вголос

    Микола Міхновський - український Джордж Вашингтон та Уїнстон Черчиль

    Українська держава постала - і зробили це ті, хто все життя цькував Міхновського за його самостійництво
    Про роль особистості в історії. «Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу». Ці слова, проголошені IV Універсалом Центральної Ради 22 січня 1918 року - наша точка відліку в новітній історії. 100 років тому була проголошена наша Незалежність.
    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Сьогодні, 17:23
    • Розсилка
    Микола Міхновський
    Микола Міхновський

    Українська держава постала - і зробили це ті, хто все життя цькував Міхновського за його самостійництво

    Про роль особистості в історії.

    «Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу».

    Ці слова, проголошені IV Універсалом Центральної Ради 22 січня 1918 року - наша точка відліку в новітній історії. 100 років тому була проголошена наша Незалежність. Відбулося диво - Україна відродилася з попелу.

    На момент проголошення Незалежності повним ходом іде війна з червоною Москвою. На наступний день почнеться більшовицький заколот в Києві - його придушить Коновалець. Через тиждень - бій під Крутами.

    Ситуація не просто критична - це суцільна чорна воронка відчаю і смерті. І саме в цей момент автономістська, соціалістична та пацифістська Центральна Рада іде на епохальний крок - проголошення повної Незалежності.

    Робить це «вимушено», потім Грушевський і Винниченко будуть говорити, що «незалежність - це лише шлях до федерації». Але це все не має жодного значення. Українську незалежну державу проголошено.

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    Тому в соту річницю цієї епохальної події хочеться згадати не тих, хто сам не вірив у те, що проголошував.

    А натомість згадати того, хто перший сказав гучно і на весь світ - «Самостійна Україна»! Хто в час тотального домінування провінційного малоросійства та автономізму мав мужність стояти на своєму - повна, безоглядна незалежність України і крапка! Росія - ворог, ніяка «демократизація» Росії нічого не змінить в її ставленні до України. Згадати того, кого більшість тогочасних політиків та «лідерів думок» вважали екстремістом, фанатиком, божевільним маргіналом.

    Згадати Миколу Міхновського.

    Як показав час - найкращого політика епохи. Нашого Джорджа Вашингтона і Уїнстона Черчиля. Чому? Бо він єдиний мав рацію від початку до кінця. І твердо стояв на своєму. Хтось скаже - він програв. Але ж ні. Він якраз переміг, бо перемогла його ідея і справа його життя. Програли всі інші.

    Українська держава постала - і зробили це ті, хто все життя цькував Міхновського за його самостійництво. Зробили від безвиході, зціпивши зуби і не визнавши його правоти.

    Але зробили! Бо неможливо іти проти невблаганного наступу Історії. «Ніщо не зупинить ідею, час якої настав» - як казав один не менш визначний послідовник Міхновського.

    22 січня 1918 року - тріумф Міхновського. Справа його життя, абсолютно неможлива, химерна, нереальна - здійснилася.

    Оббріханий, висланий з Києва, звинувачений у спробі державного перевороту Микола Міхновський напевно того дня був щасливий. Він це зробив!

    Це і є мистецтво політики.

    Зі святом, браття і сестри.

    Самостійній Україні - 100 років!

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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