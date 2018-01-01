У небі над Луганщиною з’явився український прапор

Акцію присвятили Дню Соборності України

У День Соборності України в небо над Станицею Луганською та передовими позиціями волонтери запустили прапор України, який полетів у бік окупованого Луганська. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зазначається, що український стяг піднявся на висоту два кілометри і полетів над Луганськом. Полотнище розміром шість на одинадцять метрів було



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Фото: прес-центр штабу АТО Прапор України над Луганщиною

Акцію присвятили Дню Соборності України

У День Соборності України в небо над Станицею Луганською та передовими позиціями волонтери запустили прапор України, який полетів у бік окупованого Луганська. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що український стяг піднявся на висоту два кілометри і полетів над Луганськом.

Полотнище розміром шість на одинадцять метрів було виготовлене волонтерами Донеччини і передане у дарунок жителям сусідньої області як символ єдності України. Прапор також був оздоблений кількома десятками повітряних куль.

«Подібні заходи якнайкраще сприяють піднесенню морально-психологічного стану місцевого населення, зміцнюють віру у завтрашній день та довіру до своїх захисників», — зазначив керівник підрозділу ЦВС ОТУ «Луганськ» Валерій Басалига.

Нагадаємо, в Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.