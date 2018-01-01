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    Події в Україні

    У небі над Луганщиною з’явився український прапор

    Акцію присвятили Дню Соборності України
    У День Соборності України в небо над Станицею Луганською та передовими позиціями волонтери запустили прапор України, який полетів у бік окупованого Луганська. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зазначається, що український стяг піднявся на висоту два кілометри і полетів над Луганськом. Полотнище розміром шість на одинадцять метрів було
    • Сьогодні, 10:49
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    Прапор України над Луганщиною
    Фото: прес-центр штабу АТО
    Прапор України над Луганщиною

    Акцію присвятили Дню Соборності України

    У День Соборності України в небо над Станицею Луганською та передовими позиціями волонтери запустили прапор України, який полетів у бік окупованого Луганська. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Зазначається, що український стяг піднявся на висоту два кілометри і полетів над Луганськом.

    Полотнище розміром шість на одинадцять метрів було виготовлене волонтерами Донеччини і передане у дарунок жителям сусідньої області як символ єдності України. Прапор також був оздоблений кількома десятками повітряних куль.

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    У небі над Луганщиною з’явився український прапор
    У небі над Луганщиною з’явився український прапор
    У небі над Луганщиною з’явився український прапор
    У небі над Луганщиною з’явився український прапор
    У небі над Луганщиною з’явився український прапор

    «Подібні заходи якнайкраще сприяють піднесенню морально-психологічного стану місцевого населення, зміцнюють віру у завтрашній день та довіру до своїх захисників», — зазначив керівник підрозділу ЦВС ОТУ «Луганськ» Валерій Басалига.

    Нагадаємо, в Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.

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    АТО прапор УНР День Соборності Луганськ
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