У небі над Луганщиною з’явився український прапор
- Сьогодні, 10:49
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Акцію присвятили Дню Соборності України
У День Соборності України в небо над Станицею Луганською та передовими позиціями волонтери запустили прапор України, який полетів у бік окупованого Луганська. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що український стяг піднявся на висоту два кілометри і полетів над Луганськом.
Полотнище розміром шість на одинадцять метрів було виготовлене волонтерами Донеччини і передане у дарунок жителям сусідньої області як символ єдності України. Прапор також був оздоблений кількома десятками повітряних куль.
«Подібні заходи якнайкраще сприяють піднесенню морально-психологічного стану місцевого населення, зміцнюють віру у завтрашній день та довіру до своїх захисників», — зазначив керівник підрозділу ЦВС ОТУ «Луганськ» Валерій Басалига.
Нагадаємо, в Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.