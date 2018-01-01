У Києві активісти з’єднали береги Дніпра «живим ланцюгом Соборності»

Активісти утворили не лише живий ланцюг, а і 30-метровий прапор України на мосту Патона

У Києві на мосту Патона активісти утворили «живий ланцюг Соборності» до 99-ї річниці Акту Злуки, вшанувавши тим самим історичну подію - об'єднання Східної та Західної України в одне ціле. Спершу учасники акції на правому та лівому берегах Дніпра сформували дві колони, одна з яких тримала полотнище блакитного кольору, інша - жовтого.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ «Живий ланцюг Соборності» на мосту Патона в Києві

Активісти утворили не лише живий ланцюг, а і 30-метровий прапор України на мосту Патона

У Києві на мосту Патона активісти утворили «живий ланцюг Соборності» до 99-ї річниці Акту Злуки, вшанувавши тим самим історичну подію - об'єднання Східної та Західної України в одне ціле.

Спершу учасники акції на правому та лівому берегах Дніпра сформували дві колони, одна з яких тримала полотнище блакитного кольору, інша - жовтого.

Колони несли частини українського стягу довжиною 30 метрів. Таким чином, після возз'єднання активісти утворили не лише живий ланцюг, а і 30-метровий прапор України на мосту Патона.

За безпекою на мосту і поблизу нього стежать кілька десятків правоохоронців.

Після об'єднання колон активісти спільно виконали гімн України, а також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані та в АТО.

Учасники заходу мають намір продовжити захід конкурсом малюнків на обличчі. А завершиться свято салютом і концертом в кінотеатрі «Кінопанорама».

Подібні «ланцюги Соборності» в понеділок, 22 січня, проходять не лише у Києві, а й в інших українських містах. За кордоном такі заходи відбуватимуться у Швеції, Британії, Польщі, Естонії, Канаді, Німеччині й США. Засновник і організатор акції - Братство козацького бойового звичаю «Спас». Головна мета «Живого ланцюга Соборності» - об'єднати українців під національними прапорами.

Перший «живий ланцюг» в Україні було утворено в січні 1990 року, який тоді з'єднав Київ і Львів. Щороку 22 січня, починаючи з 1990 року, люди стають у живий ланцюг, щоб нагадати українцям про дві дати в історії української державності - 22 січня 1918 року, коли Центральною Радою було ухвалено Четвертий Універсал, та 22 січня 1919 року, коли відбулося об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в одну державу.

Нагадаємо, що в Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.

Джерело: Укрінформ