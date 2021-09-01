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    День знаний. Звезды шоу-бизнеса повели детей в школу (фото)

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    День знаний. Звезды шоу-бизнеса повели детей в школу (фото)

    Лето пролетело так быстро, что звездные родители не успели опомниться, как повели детей в школу

    Лето пролетело так быстро, что звездные родители не успели опомниться, как повели детей в школу. Для одних 1 сентября 2021 года – дебютный День знаний, для других – лишь начало нового учебного года. Смотрите фото, какие знаменитости появились на школьных линейках со своими детьми.

    Летние каникулы подошли к концу и дети снова вернулись за школьные парты. Мультиартист Монатик, певица Оля Цибульская, дизайнер Андре Тан, экс-участница «НеАнгелов» Слава Каминская, юморист Юрий Ткач с радостью повели потомков в первый класс, а вот актриса Ксения Мишина не слишком радуется очередному Дню знаний.

    Юлия Санина

    5-летний сын фронтвумен группы The Hardkiss пока не первоклассник. Однако 1 сентября Даня начал обучение в подготовительном классе в международной частной школе. Поэтому, звездные родители повели мальчика на праздничную линейку.

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    «Всех поздравляем с Днем знаний! Пусть учеба будет в удовольствие! Открывать новые горизонты, как мореплаватели, покорять космос, дружить! Я обожала школу и 1 сентября летела в класс», – поздравила Юлия Санина в инстаграме.

    Ксения Мишина

    В отличие от звездных родителей первоклассников, «Холостячка» не слишком радуется очередному Дню знаний. Как пошутила подруга Ксении Мишиной, 1 сентября – это начало жести.

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    «У моего сына двоякие ощущения от 1 сентября. У меня, соответственно, тоже. Но вспоминая свои школьные годы, я чувствую приятные чувства и мурашки. Хочу пожелать нашим детям любить школу и иметь только прекрасные воспоминания о ней. С праздником, наше будущее», – написала Мишина в личном профиле в инстаграме.

    Монатик

    Сыновья певца – Платон и Даниил – вместе пошли в первый класс. На удивление, вместо школьной формы они одели костюмы супергероев, которые жена Монатика показала в личном инстаграм-профиле.

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    «Поздравляю всех с началом нового учебного года! Всем терпения, взаимоуважения и новых знаний. Наши с Монатиком супергерои готовы к приключениям», – поделилась Ирина Демичева.

    Маша Ефросинина

    Сын телеведущей, которому на днях исполнилось 7 лет, также пошел в первый класс. На школьную линейку Александра вели отец и звездная мама, которая не смогла сдержать слез.

    «Наш с Тимуром второй первый класс! Ощущения более острые и осознанные! Слезы переходят в истерический смех и обратно! Нервы на пределе», – рассказала Маша Ефросинина в инстаграме.

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    По словам звезды, она была абсолютно не готова к 1 сентября сына. Лишь утром Ефросинина осознала, что не отпарила пиджак, не подшила штаны и забыла о сменной обуви. На этом стресс не закончился, ведь Александр не влез в три пары новых туфель, которые ни разу не надевал.

    Оля Цибульская

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    «Поздравляйте нас! Первый раз в первый класс! Сыночек, пусть мир открывается для тебя и удивляет своими возможностями. Ты можешь все. Все, слышишь? Мы гордимся очень тобой. Только вчера принесли малыша на руках домой из роддома, а сегодня цепляла бабочку на твою праздничную рубашку», – расчувствовалась звездная мама первоклассника. Трогательные фото с Дня знаний 2021 Оля Цибульская опубликовала в инстаграм-профиле.

    Слава Каминская

    Экс-участница группы «НеАнгелы» вместе с экс-мужем Эдгаром Каминским отправила сына в первый класс. На школьную линейку Леонарда пришли даже бабушки.

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    «Гордо в полном составе провели Лео в первый класс. Папины гены, конечно, держат меня в полном покое за успешность нашего не по годам мудрого сына. Поэтому, в общем, мама счастлива», – рассказала Слава Каминская в инстаграм-профили.

    Теги: знаменитости Монатик певица Маша Ефросинина Слава Каминская
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    День знаний. Звезды шоу-бизнеса повели детей в школу (фото)