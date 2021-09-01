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    Модный выход первой леди. Зеленская в элегантном платье восхитила американцев (фото)

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    Первая леди Елена Зеленская - Модный выход первой леди. Зеленская в элегантном платье восхитила американцев (фото)
    Первая леди Елена Зеленская
    instagram.com/olenazelenska_official/

    Чета Зеленских прилетела в США с официальным визитом.

    Президентская чета появилась в усадьбе Маунт-Вернон, которая принадлежала первому президенту США Джорджу Вашингтону. Сейчас поместье, расположенное в 20 километрах от Вашингтона, принадлежит союзу женщин. Именно в нем по инициативе Елены Зеленской заработал первый украиноязычный аудиогид в США.

    «Я очень ценю то, что мы налаживаем тесную связь с США именно из-за исторического контекста и "мягкой силы", о которой все сейчас так много слышат и говорят. Культурная дипломатия не знает границ и пределов», – высказалась первая леди Украины.

    Для появления в усадьбе Маунт-Вернон супруга президента выбрала элегантное платье темно-синего цвета. Это приталенный наряд от колен с прикрытыми плечами и тонким коричневым поясом. Платье в деловом стиле замечательно подчеркнуло фигуру Елены Зеленской.

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    Модный выход первой леди. Зеленская в элегантном платье восхитила американцев (фото)
    Модный выход первой леди. Зеленская в элегантном платье восхитила американцев (фото)
    Модный выход первой леди. Зеленская в элегантном платье восхитила американцев (фото)
    Модный выход первой леди. Зеленская в элегантном платье восхитила американцев (фото)
    Модный выход первой леди. Зеленская в элегантном платье восхитила американцев (фото)
    Модный выход первой леди. Зеленская в элегантном платье восхитила американцев (фото)
    Модный выход первой леди. Зеленская в элегантном платье восхитила американцев (фото)
    instagram.com/olenazelenska_official/

    Сдержанный образ она довершила коричневыми туфлями-лодочками на высоких шпильках и пышным колье из бисера. Волосы первая леди уложила в легкие голливудские локоны, а макияж сделала в шоколадных оттенках, выделив глаза.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Модный выход первой леди. Зеленская в элегантном платье восхитила американцев (фото)