Возле дома Меган Маркл нашли фабрику по производству наркотиков

Предприятие с двадцатью теплицами находится всего лишь в десяти минутах езды от особняка герцога и герцогини Сассекских

Не так давно возле дома принца Гарри и Меган Маркл в калифорнийском поселении Монтесито нашли человеческие останки, а теперь рядом обнаружили гигантскую фабрику по производству наркотиков. Об этом пишет Mirrow.

Предприятие с двадцатью теплицами находится всего лишь в десяти минутах езды от особняка герцога и герцогини Сассекских, который они купили в прошлом году за $15 млн. Специфический запах распространялся по всему району, и на него неоднократно жаловались местные жители. В ответ на многочисленные недовольства владельцы предприятия пообещали установить новые системы контроля запаха.

Дом принца Гарри и Меган Маркл в калифорнийском поселении Монтесито

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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