Киевская опера устроила полный расколбас в школьном классе (видео)

По случаю Дня знаний творческая группа театра выпустила яркое музыкальное видео

17 сентября в 19:00 Киевская опера (Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества) откроет свой юбилейный 40-й сезон премьерой бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «School of Rock» (Школа года) на украинском языке.

По случаю Дня знаний творческая группа проекту представила музыкальное видео, в котором герои мюзикла выполнили один из номеров будущей премьеры. По сюжету ролика рок-исполнитель Дьюи Финн (Юрий Годо) выходит на замену урока математики, но вместо объяснения скучной темы устраивает настоящий бэнд и вместе с учениками поднимает расколбас в школьном классе.

В ролике приняли участие дети-актеры, вовлеченные в исполнительский состава представления. Среди более чем 300 участников открытых кастингов были выбраны самые талантливые кандидаты со всей Украины, способные сочетать пение, танцы, игру на музыкальных инструментах и актерское мастерство.

«Постановка мюзикла" School of Rock "- это большая ответственность. Во-первых, это официальная украиноязычная версия всемирно известного проекта: в это время, например, происходят туры мюзикла в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Украина теперь также в тренде. Во-вторых, мы реализуем эту постановку в рамках Общественного бюджета Киева, поэтому, ответственные перед киевлянами, ведь они год с момента анонса наших намерений ждали этой премьеры. В пределах предусмотренных лицензией условий, театр осуществит только 20 показов спектакля, поэтому это действительно стоит успеть увидеть и услышать», - отметил директор-художественный руководитель театра и режиссер-постановщик видеоролика Петр Качанов.

Постановщики мюзикла: режиссер-постановщик - Виталий Пальчиков, дирижер-постановщик - Евгений Воронко, сценография - Мария Грабченко, художник по костюмам - Екатерина Маньковская, хореограф-постановщик - Дарья Сагайдаковская.