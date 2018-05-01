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    Дерево, которое посадили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, исчезло с лужайки Белого дома

    Неделю назад президент Франции Эммануэль Макрон побывал в США, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом
    Чтобы подчеркнуть дружественность визита, Эманнуэль Макрон привез подарок президенту США - саженец скального дуба из леса Белло, где сто лет назад, во время Первой мировой войны, бок о бок сражались американские и французские солдаты. Под прицелами множества фотокамер и одобрительными взглядами жен Трамп и Макрон лично посадили этот символ дружбы
    • Вчора, 15:40
    • Розсилка
    Дональд Трамп, Брижит Макрон, Мелания Трамп,&nbsp;<span>Эммануэль Макрон</span>
    Дональд Трамп, Брижит Макрон, Мелания Трамп, Эммануэль Макрон

    Неделю назад президент Франции Эммануэль Макрон побывал в США, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом

    Чтобы подчеркнуть дружественность визита, Эманнуэль Макрон привез подарок президенту США - саженец скального дуба из леса Белло, где сто лет назад, во время Первой мировой войны, бок о бок сражались американские и французские солдаты.

    Под прицелами множества фотокамер и одобрительными взглядами жен Трамп и Макрон лично посадили этот символ дружбы между народами США и Франции напротив Белого дома. Не прошло и недели, как дуб с лужайки исчез.

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    Дерево, которое посадили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, исчезло с лужайки Белого дома
    Дерево, которое посадили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, исчезло с лужайки Белого дома
    Дерево, которое посадили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, исчезло с лужайки Белого дома

    Как оказалось, молодое деревце было выкопано специалистами, для того, что бы оно прошло обычный фитосанитарный карантин. По информации издания The Huffington Post, все саженцы, семена и даже земля, ввозимые на территорию страны проходят такой контроль.

    Подарок Эммануэля Макрона, хотя и попал под особое положение, исключением не стал. Вскоре после того, как главы государств торжественно посадили дуб и утихли последние вспышки, растение выкопали и поместили в специальное помещение. Сколько оно там пробудет и когда вернется на место - неизвестно. Белый дом пока не дает комментариев. Но ботаники утверждают, что такие растения лучше высаживать не весной, а осенью. 



    Джерело: Hello!

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