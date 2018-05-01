Дерево, которое посадили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, исчезло с лужайки Белого дома

Неделю назад президент Франции Эммануэль Макрон побывал в США, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом

Чтобы подчеркнуть дружественность визита, Эманнуэль Макрон привез подарок президенту США - саженец скального дуба из леса Белло, где сто лет назад, во время Первой мировой войны, бок о бок сражались американские и французские солдаты. Под прицелами множества фотокамер и одобрительными взглядами жен Трамп и Макрон лично посадили этот символ дружбы



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Дональд Трамп, Брижит Макрон, Мелания Трамп, Эммануэль Макрон

Неделю назад президент Франции Эммануэль Макрон побывал в США, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом

Чтобы подчеркнуть дружественность визита, Эманнуэль Макрон привез подарок президенту США - саженец скального дуба из леса Белло, где сто лет назад, во время Первой мировой войны, бок о бок сражались американские и французские солдаты.

Под прицелами множества фотокамер и одобрительными взглядами жен Трамп и Макрон лично посадили этот символ дружбы между народами США и Франции напротив Белого дома. Не прошло и недели, как дуб с лужайки исчез.

Как оказалось, молодое деревце было выкопано специалистами, для того, что бы оно прошло обычный фитосанитарный карантин. По информации издания The Huffington Post, все саженцы, семена и даже земля, ввозимые на территорию страны проходят такой контроль.

Подарок Эммануэля Макрона, хотя и попал под особое положение, исключением не стал. Вскоре после того, как главы государств торжественно посадили дуб и утихли последние вспышки, растение выкопали и поместили в специальное помещение. Сколько оно там пробудет и когда вернется на место - неизвестно. Белый дом пока не дает комментариев. Но ботаники утверждают, что такие растения лучше высаживать не весной, а осенью.









Джерело: Hello!