Жена президента Франции призналась, что ей не нравится в роли первой леди

Бриджит Макрон пожаловалась на чрезмерное внимание со стороны общественности

Супруга французского лидера Эммануеля Макрона – Бриджит – является всенародной любимицей и иконой стиля для многих женщин по всему миру. Однако за радостной улыбкой на всех выходах она тщательно скрывала груз своих новых обязанностей. Недавно очаровательная Бриджит Макрон со своим мужем посетили Вашингтон, где они встретились с



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Бриджит Макрон

Бриджит Макрон пожаловалась на чрезмерное внимание со стороны общественности

Супруга французского лидера Эммануеля Макрона – Бриджит – является всенародной любимицей и иконой стиля для многих женщин по всему миру. Однако за радостной улыбкой на всех выходах она тщательно скрывала груз своих новых обязанностей.

Недавно очаровательная Бриджит Макрон со своим мужем посетили Вашингтон, где они встретились с президентом Дональдом Трампом и его супругой Меланией.

Первые леди успели посетить музей и одну из школ США. Во время выхода Бриджит Макрон призналась, как изменилась ее жизнь после того, как ее муж Эммануэль Макрон стал президентом Франции. В частности, главной проблемой, с которой сталкиваются все первые леди, является нехватка свободного времени и пристальное внимание общественности к ее личной жизни.

«Мне не нравится, что нет свободного времени. Где бы вы не находились, везде найдется человек, который захочет сделать снимок. Нет ни минуты полного спокойствия», – рассказала Бриджит Макрон.

Французская первая леди добавила, что иногда чувствует дискомфорт во время официальных мероприятий. Поскольку Эммануэль Макрон является главным гостем на торжестве, Бриджит иногда считает себя лишней.

Несмотря на такое неутешительное заявление, первая леди рассказала, что ее отношения с Президентом не изменились. Однако Бриджит Макрон не чувствует себя первой леди, а является обычной женщиной, которая поддерживает своего мужа.

«Я чувствую себя женой Эммануэля Макрона, а не женой президента. Совсем не чувствую себя первой леди. Мы должны представлять французских мужчин и женщин. Я живу нормальной жизнью, встречаюсь с людьми... Внутренне я не изменилась», – подчеркнула Бриджит Макрон.

Джерело: 24 канал