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    День рождения Мелании Трамп: самые дорогие наряды первой леди

    Супруга президента США не привыкла экономить: на жакет Dolce & Gabbana она может потратить годовую зарплату среднего американца, а на сумку из крокодиловой кожи Hermès Birkin — целое состояние
    Сегодня, 26 апреля, первая леди США Мелания Трамп празднует свое 48-летие. По данным инсайдеров, за прошлый год она потратила более $300 тыс. на свои наряды. Неудивительно, что ее часто критикуют за неуместные и слишком вызывающие образы. Мелания не из тех богачей, которые носят одежду дешевых брендов. Первую леди ругали за несоответствие ее
    • 26 Квiтня, 17:30
    • Розсилка
    Рубашка Balmain, $1380
    Рубашка Balmain, $1380

    Супруга президента США не привыкла экономить: на жакет Dolce & Gabbana она может потратить годовую зарплату среднего американца, а на сумку из крокодиловой кожи Hermès Birkin — целое состояние

    Сегодня, 26 апреля, первая леди США Мелания Трамп празднует свое 48-летие. По данным инсайдеров, за прошлый год она потратила более $300 тыс. на свои наряды. Неудивительно, что ее часто критикуют за неуместные и слишком вызывающие образы. Мелания не из тех богачей, которые носят одежду дешевых брендов.

    Первую леди ругали за несоответствие ее модного образа дресс-коду мероприятий. Интернет бушевал, когда Мелания отправилась на шпильках в Техас, где только закончился ураган, и когда появились фото-отчеты со слишком дорогим костюмом на инаугурации Дональда Трампа.

    Чаще всего Мелания Трамп появляется в элегантных и женственных платьях. Роскошные дизайнерские наряды только поддерживают ее образ настоящей первой леди.

    Многие знают, что Мелания — страстная поклонница модного дома Dolce&Gabbana. Очень часто она появляется в образах именно от этого бренда и всегда выглядит роскошно. 

    Кроме Dolce & Gabbana Мелания Трамп еще любит Hermes, а точнее их сумки Birkin. В ее коллекции есть модель из крокодиловой кожи стоимостью $75 тыс., а также сумка благородного коньячного оттенка ценой в $13 тыс.

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    Сумка Hermès Birkin, $75 000
    Вечернее платье Monique Lhuillier, $8000
    Платье Erdem, $5000
    Пальто Dolce&Gabbana $51 000
    Рубашка Balmain $1 380
    Платье-пальто Delpozo, $2950
    Платье Delpozo, $2650
    Платье Emilio Pucci, $2160
    Платье Giambattista Valli, $3685
    Платье Maison Valentino, $5490
    Костюм Michael Kors, $10 000
    Платье-рубашка Gabriela Hurs, $2047
    Платье Dolce & Gabbana, $40 000
    Платье Michael Kors Collection, $2995
    Платье Monique Lhuillier, $3130

    А новый 2018 год Мелания Трамп встретила в блестящем платье из пайеток от бренда Erdem. Каждая пайетка была склеена вручную, что и объясняет такую цену платья — $5 тыс.

    Джерело: vogue.ua

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