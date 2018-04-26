День рождения Мелании Трамп: самые дорогие наряды первой леди

Супруга президента США не привыкла экономить: на жакет Dolce & Gabbana она может потратить годовую зарплату среднего американца, а на сумку из крокодиловой кожи Hermès Birkin — целое состояние

Сегодня, 26 апреля, первая леди США Мелания Трамп празднует свое 48-летие. По данным инсайдеров, за прошлый год она потратила более $300 тыс. на свои наряды. Неудивительно, что ее часто критикуют за неуместные и слишком вызывающие образы. Мелания не из тех богачей, которые носят одежду дешевых брендов. Первую леди ругали за несоответствие ее



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Рубашка Balmain, $1380

Супруга президента США не привыкла экономить: на жакет Dolce & Gabbana она может потратить годовую зарплату среднего американца, а на сумку из крокодиловой кожи Hermès Birkin — целое состояние

Сегодня, 26 апреля, первая леди США Мелания Трамп празднует свое 48-летие. По данным инсайдеров, за прошлый год она потратила более $300 тыс. на свои наряды. Неудивительно, что ее часто критикуют за неуместные и слишком вызывающие образы. Мелания не из тех богачей, которые носят одежду дешевых брендов.

Первую леди ругали за несоответствие ее модного образа дресс-коду мероприятий. Интернет бушевал, когда Мелания отправилась на шпильках в Техас, где только закончился ураган, и когда появились фото-отчеты со слишком дорогим костюмом на инаугурации Дональда Трампа.

Чаще всего Мелания Трамп появляется в элегантных и женственных платьях. Роскошные дизайнерские наряды только поддерживают ее образ настоящей первой леди.

Многие знают, что Мелания — страстная поклонница модного дома Dolce&Gabbana. Очень часто она появляется в образах именно от этого бренда и всегда выглядит роскошно.

Кроме Dolce & Gabbana Мелания Трамп еще любит Hermes, а точнее их сумки Birkin. В ее коллекции есть модель из крокодиловой кожи стоимостью $75 тыс., а также сумка благородного коньячного оттенка ценой в $13 тыс.

А новый 2018 год Мелания Трамп встретила в блестящем платье из пайеток от бренда Erdem. Каждая пайетка была склеена вручную, что и объясняет такую цену платья — $5 тыс.

Джерело: vogue.ua