Дэвиду Бекхэму запретили ездить на своем Bentley за $130 тысяч



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Легендарного полузащитника лишили водительских прав на полгода

Английского экс-футболиста Дэвида Бекхэма лишили водительских прав на полгода за разговоры по телефону, когда он ехал на своем Bentley стоимостью боле $130 тысяч. Ранее бывший футболист получил повестку в суд, в которой говорилось, что ему начислено шесть штрафных баллов, пишет Mirror.

Так как в его «багаже» уже было такое же количество баллов, то из-за «разговорчиков в строю» их стало 12, то есть максимальное число, после которого следует запрет на вождение автомобиля в течение 6 месяцев. Кроме этого, Бекхэму придется заплатить еще 980 долларов.

Адвокат звезды Джералд Тайрелл рассказал, что Дэвид очень любит ездить на автомобиле, но он смирился с тем, что теперь он не сможет возить детей в школу.

Экс-капитан английской сборной признался, что пользовался мобильным, когда ехал по улице Грейт Портланд 21 ноября прошлого года, когда его заметил гражданский активист.

Судья, вынесший вердикт, отметил, что, несмотря на то, что Бекхэм ехал очень медленно из-за пробки, закон есть закон, так как разговоры по мобильному во время езды в любом случае представляют угрозу как для него самого, так и окружающих.



