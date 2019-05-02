Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас сыграли свадьбу в Лас-Вегасе



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Софи и Джо объявили о помолвке в октябре 2017 года

23-летняя звезда «Игры престолов» Софи Тернер и 29-летний музыкант Джо Джонас поженились в Лас-Вегасе. Как сообщает издание People, сразу после окончания церемонии Billboard Music Awards 2019 Софи и Джо отправились в часовню и связали себя свадебными клятвами с помощью классического для таких случаев фейкового Элвиса Пресли, в окружении друзей и родных. Об этом стало известно благодаря диджею Diplo, который активно снимал торжество и выкладывал в Instagram.

Софи и Джо объявили о помолвке в октябре 2017 года и были решительно настроены сыграть свадьбу в этом году. В одном из своих интервью Джонас признавался, что устраивать пышное торжество довольно энергозатратно - несколько свадебных приемов, как у его брата Ника и Приянки Чопры, ребята не планировали. Осенью Джо вместе с братьями отправляется в гастрольный тур в честь воссоединения Jonas Brothers, поэтому время и место (и даже леденцы в форме колец, которые самые внимательные фанаты рассмотрели на видео вместо обычных украшений) выбраны ребятами идеально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 2 Май 2019 в 12:27 PDT

Портал ET сообщает, что эта экспромт-свадьба считается законной, поскольку пара заранее получила свадебную лицензию.



