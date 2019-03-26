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    Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами

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    <p>Софи Тернер</p> <p>Фото: instagram / redcarpetmood/</p> - Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами

    Софи Тернер

    Фото: instagram / redcarpetmood/

    Папарацци засекли звезд на отдыхе

    Братья Джонас, недавно сообщившие о воссоединении своей группы, совмещают приятное с полезным в Майами: там проходят и съемки их следующего клипа, и семейный отпуск. Приянка Чопра присоединилась к своему мужу Нику Джонасу, а Софи Тернер по-прежнему неразлучна с женихом Джо Джонасом, свадьба с которым назначена на этот год.

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    Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами
    Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами
    Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами
    Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами
    Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами
    Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами
    Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами
    Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами
    Приянка Чопра и звезда «Игры престолов» в купальниках отдохнули на яхте в Майами
    Фото: instagram / redcarpetmood/

    Такого размаха, как на торжестве Приянки и Ника, пара не планирует: по словам Джо, свадьба его брата, растянувшаяся на несколько дней с множеством пышных приемов, научила его тому, что одной церемонии вполне достаточно.

     

    Джерело: Super

    знаменитости шоу-бизнес
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