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    Девочку-альбиноса отдали в детдом, но спустя 16 лет красотка попала на обложку Vogue (фото)

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    Девочку-альбиноса отдали в детдом, но спустя 16 лет красотка попала на обложку Vogue (фото)
    instagram.com/xueli_a/

    Там, где биологические родители нашли уродство, приемные видели лишь красоту

    Китаянка Сюэли Аббинг родилась с альбинизмом. Ужаснувшись внешности девочки, родители отнесли ее к ближайшему детскому дому и просто оставили малышку у порога. Узнай, кем стала дочь спустя 16 лет, они бы кусали локти.

    Уже скоро после того, как девочка попала в приют, ее усыновила семья из Нидерландов. Там, где биологические родители нашли уродство, приемные видели лишь красоту. Поэтому, пока Сюэли росла, они всеми возможными способами воспитывали в ней уверенность и напоминали, какая она красивая. Так, к 11 годам девочка уже начала работать моделью и строит свою карьеру в этой сфере до сих пор.

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    Девочку-альбиноса отдали в детдом, но спустя 16 лет красотка попала на обложку Vogue (фото)
    Девочку-альбиноса отдали в детдом, но спустя 16 лет красотка попала на обложку Vogue (фото)
    Девочку-альбиноса отдали в детдом, но спустя 16 лет красотка попала на обложку Vogue (фото)
    Девочку-альбиноса отдали в детдом, но спустя 16 лет красотка попала на обложку Vogue (фото)

    «В модельном бизнесе выглядеть иначе — это благословение, а не проклятие. К тому же это дает мне средства и возможность для повышения осведомленности об альбинизме. Конечно, до сих пор есть модели под два метра ростом и сантиметровой талией, но в средствах массовой информации все чаще появляются люди с ограниченными возможностями и другими особенностями. Это здорово, но до того момента, когда это станет нормой, еще далеко», - призналась Сюэли Аббинг.

    Сюэли стала моделью абсолютно случайно. Мама девочки Яра разговаривала с дизайнером из Гонконга и между делом упомянула свою дочь. Тогда модельер создавал коллекцию под исчерпывающим названием "Идеальные несовершенства". Сюэли приняла участие в первом показе, который и стал началом ее карьеры.

    Сейчас девочке уже 16 лет, и ее карьере модели можно позавидовать. От небольших показов малоизвестных дизайнеров красотка дошла до работы для Vogue. Недавно в Италии журнал вышел со съемкой Сюэли, пишет Daily Mail.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Девочку-альбиноса отдали в детдом, но спустя 16 лет красотка попала на обложку Vogue (фото)