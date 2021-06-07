Девочку-альбиноса отдали в детдом, но спустя 16 лет красотка попала на обложку Vogue (фото)

Там, где биологические родители нашли уродство, приемные видели лишь красоту

Китаянка Сюэли Аббинг родилась с альбинизмом. Ужаснувшись внешности девочки, родители отнесли ее к ближайшему детскому дому и просто оставили малышку у порога. Узнай, кем стала дочь спустя 16 лет, они бы кусали локти.

Уже скоро после того, как девочка попала в приют, ее усыновила семья из Нидерландов. Там, где биологические родители нашли уродство, приемные видели лишь красоту. Поэтому, пока Сюэли росла, они всеми возможными способами воспитывали в ней уверенность и напоминали, какая она красивая. Так, к 11 годам девочка уже начала работать моделью и строит свою карьеру в этой сфере до сих пор.

«В модельном бизнесе выглядеть иначе — это благословение, а не проклятие. К тому же это дает мне средства и возможность для повышения осведомленности об альбинизме. Конечно, до сих пор есть модели под два метра ростом и сантиметровой талией, но в средствах массовой информации все чаще появляются люди с ограниченными возможностями и другими особенностями. Это здорово, но до того момента, когда это станет нормой, еще далеко», - призналась Сюэли Аббинг.

Сюэли стала моделью абсолютно случайно. Мама девочки Яра разговаривала с дизайнером из Гонконга и между делом упомянула свою дочь. Тогда модельер создавал коллекцию под исчерпывающим названием "Идеальные несовершенства". Сюэли приняла участие в первом показе, который и стал началом ее карьеры.

Сейчас девочке уже 16 лет, и ее карьере модели можно позавидовать. От небольших показов малоизвестных дизайнеров красотка дошла до работы для Vogue. Недавно в Италии журнал вышел со съемкой Сюэли, пишет Daily Mail.

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