Как Елизавета II и дворец поздравили Меган Маркл после родов

74-летний принц Чарльз был обижен на 39-летнюю Меган Маркл и 36-летнего Гарри

«Мегзит» разрушил хрупкие отношения герцога Сассекского с отцом и братом Уильямом. Муж Меган надеялся помириться с ними на похоронах дедушки, принца Филиппа, но безрезультатно. У Гарри были надежды, что родные смягчатся после появления на свет его дочери. Так и случилось.

Букингемский дворец от лица Елизаветы II поздравил герцогов Сассекских с пополнением в семье. В сообщении говорится, что королева и остальные члены семьи счастливы за супругов. Представители монархов сопроводили объявление свадебным снимком Меган и Гарри.

«Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, а также герцоги Кембриджские в восторге от новости. Лилибет стала одиннадцатой правнучкой Ее Величества», — сообщил дворец.

Принц Чарльз дал понять, что обиды забыты, написав отдельное обращение к сыну и невестке. Оно получилось более нежным, чем формальный анонс Букингемского дворца. Монарх выбрал кадр, на котором сын с невесткой изображены вместе с внуком Арчи.

«Мы с Камиллой поздравляем Гарри, Меган и Арчи с появлением малышки Лилибет Дианы! Желаем им всего самого наилучшего в это особенное время», — обратился Чарльз к герцогам Сассекским.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин