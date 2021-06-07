  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Как Елизавета II и дворец поздравили Меган Маркл после родов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как Елизавета II и дворец поздравили Меган Маркл после родов

    74-летний принц Чарльз был обижен на 39-летнюю Меган Маркл и 36-летнего Гарри

    «Мегзит» разрушил хрупкие отношения герцога Сассекского с отцом и братом Уильямом. Муж Меган надеялся помириться с ними на похоронах дедушки, принца Филиппа, но безрезультатно. У Гарри были надежды, что родные смягчатся после появления на свет его дочери. Так и случилось.

    Букингемский дворец от лица Елизаветы II поздравил герцогов Сассекских с пополнением в семье. В сообщении говорится, что королева и остальные члены семьи счастливы за супругов. Представители монархов сопроводили объявление свадебным снимком Меган и Гарри.

    «Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, а также герцоги Кембриджские в восторге от новости. Лилибет стала одиннадцатой правнучкой Ее Величества», — сообщил дворец.

    Принц Чарльз дал понять, что обиды забыты, написав отдельное обращение к сыну и невестке. Оно получилось более нежным, чем формальный анонс Букингемского дворца. Монарх выбрал кадр, на котором сын с невесткой изображены вместе с внуком Арчи.

    «Мы с Камиллой поздравляем Гарри, Меган и Арчи с появлением малышки Лилибет Дианы! Желаем им всего самого наилучшего в это особенное время», — обратился Чарльз к герцогам Сассекским.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

    Читайте также: Девушка заказала пикантное черное платье, а получила элегантный мешок для мусора (фото)
    Теги: знаменитости Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Как Елизавета II и дворец поздравили Меган Маркл после родов