Бритни Спирс в откровенной фотосессии впервые показала то, что всегда скрывала

Звезда позировала в тонком монокини

39-летняя певица Бритни Спирс любит устраивать домашние фотосессии. Сегодня исполнительница хита Toxic примерила новый яркий аутфит: кислотно-салатовое монокини с глубоким декольте и высокими вырезами. Купальник открыл зону декольте артистки, ее нежные плечи и подтянутые ноги. Бритни подчеркнула упругие ягодицы. Мама двоих сыновей дополнила look черной короткой шубкой и белыми сапогами.

«Желтый! Я знаю, что кадры получились немного мутными, но мой телефон постоянно двигался. Я сняла это вчера ради забавы. Я никогда не показывала свою попу в Instagram. И нет, я не ношу стринги! Ну что ж... Вот и моя задница, дамы и господа! Наслаждайтесь», — подписала снимки артистка.

Поклонники выразили беспокойство о Спирс. «Мне так жаль, что они заставили тебя страдать, ты заслуживаешь весь мир. Бритни, не могу дождаться твоей победы!», «Детка, это зеленый», «Мне нравится! Но это зеленый», «Выглядит, как скриншоты видео», «Какое тело!», «Крутой аутфит», «Самая горячая», «Ты используешь старый IPhone?», «Бритни, стой на своем! Правда на твоей стороне!», «Мы любим тебя», — писали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин