Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На своем примере девушка показала, как меняется тело от того, в каком освещении оно сфотографировано

Не секрет, что многие пользователи соцсетей любят побаловаться фотошопом и выложить на свою страничку приукрашенные фотографии себя любимых. Однако мало кто готов набраться храбрости и показать себя таким, какой он есть. Но девушка по имени Даная Мерсер не только спокойно делится своими «неудачными» снимками, но и рассказывает о том, как другие добиваются идеальности в сети, и почему стремление к совершенству — опасное дело.

Девушка показала, как в реальной жизни могут выглядеть идеальные тела, которые можно увидеть в Инстаграме

Даная Мерсер — журналистка и инфлюенсер, которая живет в Объединенных Арабских Эмиратах, но среди ее подписчиков есть люди со всего мира. Им она рассказывает о том, как реальные тела отличаются от того, что можно увидеть в соцсетях.

По словам Данаи, она хочет донести своим подписчикам идею о том, что полностью верить фотографиям в Инстаграме нельзя

У себя на страничке девушка рассказывает о лайфхаках, которые и без редактирования делают снимки людей более приближенными к «совершенству». Сделать тело идеальнее может и поза модели, и свет, и одежда. По словам Данаи, часто фотосессии устраивают на рассвете или закате, когда свет сглаживает неровности тела.

На своем примере девушка показала, как меняется тело от того, в каком освещении оно сфотографировано. На левой стороне фото Даная немного спраталась в тень, и, по ее словам, благодаря этому ей удалось скрыть свои растяжки и целлюлит.

Кроме того, выглядеть лучше ей помогла поза — как рассказала Даная, на снимке слева она выставила бедра назад и сжала ягодицы, в то время как на правом фото она просто расслабленно села на корточки.

Девушка считает, что соцсети заставляют людей поверить в то, что все вокруг них идеальны, а вот они сами — нет. Ведь в ленту попадают только отредактированные идеальные фотографии, которые иногда не имеют ничего общего с реальностью.

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