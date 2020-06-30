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    Жизнь

    Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram

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    Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram

    На своем примере девушка показала, как меняется тело от того, в каком освещении оно сфотографировано

    Не секрет, что многие пользователи соцсетей любят побаловаться фотошопом и выложить на свою страничку приукрашенные фотографии себя любимых. Однако мало кто готов набраться храбрости и показать себя таким, какой он есть. Но девушка по имени Даная Мерсер не только спокойно делится своими «неудачными» снимками, но и рассказывает о том, как другие добиваются идеальности в сети, и почему стремление к совершенству — опасное дело.

    Девушка показала, как в реальной жизни могут выглядеть идеальные тела, которые можно увидеть в Инстаграме

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    Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram
    Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram
    Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram
    Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram
    Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram
    Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram
    Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram
    Девушка показывает, как на самом деле выглядят идеальные тела из Instagram

    Даная Мерсер — журналистка и инфлюенсер, которая живет в Объединенных Арабских Эмиратах, но среди ее подписчиков есть люди со всего мира. Им она рассказывает о том, как реальные тела отличаются от того, что можно увидеть в соцсетях.

    По словам Данаи, она хочет донести своим подписчикам идею о том, что полностью верить фотографиям в Инстаграме нельзя

    У себя на страничке девушка рассказывает о лайфхаках, которые и без редактирования делают снимки людей более приближенными к «совершенству». Сделать тело идеальнее может и поза модели, и свет, и одежда. По словам Данаи, часто фотосессии устраивают на рассвете или закате, когда свет сглаживает неровности тела.

    На своем примере девушка показала, как меняется тело от того, в каком освещении оно сфотографировано. На левой стороне фото Даная немного спраталась в тень, и, по ее словам, благодаря этому ей удалось скрыть свои растяжки и целлюлит.

    Кроме того, выглядеть лучше ей помогла поза — как рассказала Даная, на снимке слева она выставила бедра назад и сжала ягодицы, в то время как на правом фото она просто расслабленно села на корточки.

    Девушка считает, что соцсети заставляют людей поверить в то, что все вокруг них идеальны, а вот они сами — нет. Ведь в ленту попадают только отредактированные идеальные фотографии, которые иногда не имеют ничего общего с реальностью.

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