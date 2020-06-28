Толстый 15-килограммовый рыжий кот затмил молодоженов на свадьбе (фото)



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Пост со свадебными фотографиями молодоженов и кота собрал множество восхищенных комментариев

Этого толстого рыжего котика зовут Симба и несколько месяцев назад он был бездомным. После того как в Сети появилась его трогательная история и фото, она быстро стала вирусной, и кота забрали себе Кия Берклин и Питер Соркин и дали ему второе имя — Вито. Вскоре влюбленные решили пожениться, именно 15-килограммовый кот Симба-Вито стал главным героем свадебной фотосессии.

Забавные снимки опубликовала на своей страничке в Instagram фотограф Кристи Одом и написала: «Я люблю истории и люблю своих клиентов. Кия и Питер недавно приютили 35-фунтового кота, который нуждается в большом количестве любви и помощи. Когда история Вито (ранее известного как Симба) в прошлом месяце стала вирусной в соцсетях, Кия и Питер были очень взволнованы и решили принять кота в свой любящий дом. Этот рыжий симпятага — реально одна из самых милых кошек, которых я встречала. Я ужасно рада, что сейчас котик находится в таком счастливом доме с двумя удивительными людьми!»

Пост со свадебными фотографиями молодоженов и кота собрал множество восхищенных комментариев. Пара ведет страничку в Facebook, на которой выкладывает новые видео и фото своего любимого пушистого толстячка Симбы-Вито.